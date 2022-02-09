Король Испании Фелипе VI заразился коронавирусом

Королевский дом Испании сообщил, что прошлой ночью монарх Фелипе VI почувствовал легкое недомогание, а утром сдал положительный тест на COVID-19.

"В соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения, Его Величество Король будет оставаться в изоляции в течение 7 дней. Поэтому его официальная деятельность, запланированная на этот период, с этого момента приостанавливается", - говорится в сообщении испанских властей. Королевский дом уточняет, что состояние здоровья Фелипе VI "хорошее", и он продолжит выполнение своих обязанностей из резиденции.

Супруга Фелипе VI королева Летиция и дочь короля инфанта София чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов, указывающих на заражение коронавирусом, поэтому они продолжат свою запланированную деятельность в обычном режиме.