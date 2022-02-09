Королева Дании заразилась коронавирусом

Результат теста на коронавирус 81-летней королевы Дании Маргрете II оказался положительным. Об этом сообщили в пресс-службе королевского двора.

"Во вторник, 8 февраля 2022 года, результат теста на COVID-19 Ее Величества Королевы оказался положительным", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте королевского двора.

Отмечается, что у монарха легкие симптомы, ей пришлось отменить запланированную поездку в Норвегию. Все члены королевского двора соблюдают рекомендации докторов.

Маргрете II вступила на датский престол в начале 1972 года.