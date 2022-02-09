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Крис Пайн снимет в своем первом фильме Дэнни Де Вито и Аннетт Бенинг

Новости
    09.02.2022, 14:21
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер Крис Пайн ("Чудо-женщина: 1984", "Чудо-женщина", "Стартрек: Возмездие", "Звездный путь") решил попробовать себя в режиссуре и планирует снять фильм "Чистильщик бассейна" (Poolman). Во второстепенных ролях могут быть задействованы Дэнни Де Вито и Аннетт Бенинг.

По данным Deadline, героем самого Пайна станет парень Даррен, который присматривает за бассейном в многоквартирном доме в Лос-Анджелесе и неожиданно раскрывает величайшую кражу воды в истории города.

В комедии будет и роковая женщина, и коррумпированные чиновники, и голливудские дельцы, а также много забавных камео. Съемки могут начаться летом 2022 года.

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