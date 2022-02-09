Лейпцигскую книжную ярмарку отменяют третий год подряд

Организаторы традиционной Лейпцигской книжной ярмарки до последнего надеялись, что ее все же удастся провести в нынешнем году. Ведь этот мировой смотр достижений в литературе уже дважды срывался из-за бушующей на планете пандемии коронавируса.

Однако ожидания оказались иллюзорными. В среду информационное агентство DPA со слов организаторов сообщило: книжной ярмарки-2022 не будет. Основной мотив - отказ многих книгоиздательств приехать в Лейпциг для участия в книжном празднике из-за неустойчивой ситуации с пандемией.

Примечательно, что еще в докризисные времена желание участвовать в ярмарке-2022 выразили 75% потенциальных экспонентов, рассказал директор "Лейпцигской ярмарки" Оливер Цилле. "Мы до конца боролись за проведение книжного фестиваля, - добавил он, - и со стороны правительства Саксонии каких-то возражений не было. Но все же пандемия оказалась сильнее наших усилий", - заключил Цилле.

В немецком Союзе книготорговли отмена ярмарки расценивается как серьезный удар по книгоиздательству и по всем тем, кто этим живет. Глава союза Карин Шмидт-Фридерикс поблагодарила все издательства, которые, несмотря на пандемию, были готовы прибыть в Лейпциг, и выразила понимание тем, кто из-за соображений безопасности и собственной ответственности отказался от участия.

Теперь организаторам Лейпцигской книжной ярмарки ничего не остается, кроме как готовиться к проведению очередного фестиваля литературы. Сроки уже известны - 23 - 26 марта 2023 года.