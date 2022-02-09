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09.02.2022 09:00
Рубрика: Экономика

Лесные дороги пересчитали в России

Текст: Алексей Дуэль
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Протяженность всех лесовозных дорог в России - 1,8 млн км, подсчитал Рослесинфорг, причем все они находятся в регулярной эксплуатации. Для сравнения, дорог общего пользования в стране только 1,5 млн км. Тем не менее, специалисты считают, что путей и дорог в лесах у нас намного меньше необходимого: их плотность составляет 2,4 км на тысячу гектар лесного фонда. А надо от 7 до 14 км, причем около трети из них должны иметь твердое покрытие. У нас их меньше 17%.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Длина всесезонных грунтовок превышает 918 тыс. км. Это чуть меньше половины от всех лесных дорог. Еще чуть больше 21% приходится на зимники. Кроме этого, еще 12,5% - "автотропы". Эти отрезки не предполагают серьезного движения, поэтому их обустраивают самыми простыми и дешевыми способами.

Лесные дороги не предназначены для общего пользования, напоминают в Рослесинфорге. Они рассчитаны на то, чтобы завезти на делянку людей и оборудование, а потом вывезти оттуда заготовленную древесину. Их же используют для тушения пожаров. Часто такими дорогами пользуются местные жители, хотя однозначного мнения о законности такой практики нет.

"В зоне интенсивный заготовки древесины дороги есть практически везде, - отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин. - Но в зонах перспективного освоения ощущается нехватка. Ежегодно строят в среднем по 6,4 тыс. км новых лесных дорог, ремонтируют и реконструируют порядка 10,6 тыс. км".

Стратегия развития лесного комплекса России до 2030 года предусматривает, что каждый год в лесах будут прокладывать дополнительно как минимум 2,1 тыс. км новых постоянных дорог, а также более 9 тысяч сезонных.

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