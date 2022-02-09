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Рубрика: Власть

МИД назвал "абсурдом" слова постпреда Украины о статусе России в ООН

Текст: Юрий Нечаев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абсурдными" слова постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы, касающихся членства России в ООН. По ее мнению, после подобных заявлений впору ставить вопрос об адекватности и профпригодности спикеров.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Постпред Украины при ООН дал обширное интервью, которое вышло под заголовком "Россия фальсифицирует свое членство в ООН и Совбезе?". И дальше приводится некая историческая правовая база под вот эти размышления, что якобы мы не прошли как страна какую-то процедуру, которую должны были пройти все новые члены, вступающие в ООН, что якобы нет никаких документов" - прокомментировала Захарова заявления украинского дипломата.

Напомним, что ранее Кислица заявил, что Россия якобы "не имеет права заседать в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН". Поясняя свою позицию, украинский постпред заявил, что "в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН".

Справка "РГ"

Российская Федерация, как правопреемница СССР, продолжила членство в ООН, когда в письме от 24 декабря 1991 года Президент РФ Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах ООН будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств.

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