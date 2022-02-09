МИД РФ: Британия должна изменить тональность риторики в диалоге с Россией

В преддверии переговоров глав МИД РФ и Великобритании, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о необходимости смены тональности риторики Лондона в отношении Москвы.

В комментарии МИД отмечается нацеленность России на равноправный диалог с британскими властями. Невзирая на разницу во мнениях относительно тех или иных проблем, Москва исходит из "полезности содержательного диалога, тем более, что речь идет о партнерах по СБ ООН и "Группе двадцати". "Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине… Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц", - говорится в комментарии российского МИД.

Дипломатическое ведомство подчеркивает, что британские высокопоставленные лица регулярно заявляют о якобы существующей российской агрессии и проводимой Москвой дестабилизирующей деятельности. "Дело доходит и до открытых угроз", - отмечает МИД РФ. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье "The Times" заявил, что санкции и другие меры будут введены против России в случае ее нападения на Украины, а также рассказал о возможности развертывания Королевских ВВС и военных кораблей Королевского флота для защиты юго-восточной Европы.

"Исходим из того, что отношения между нашими странами должны быть основаны на принципах равноправия и взаимоуважения, происходить без искусственных ограничений, мешающих делу. Диалог должен иметь добавленную стоимость для обеих сторон и вести к последующим практическим действиям", - подчеркнули в российском МИД.