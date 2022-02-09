МИД РФ: Москва направила Вашингтону список конкретных вопросов и ждет ответ

Российские власти направили своим американским коллегам список конкретных вопросов и ожидает ответа. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас мы действительно приступили вот уже к прикладной стороне, направляя просто уже в письменном виде конкретный перечень вопросов, по которому мы хотим получить предельно конкретный, письменный же ответ", - заявила Захарова во время выступления в эфире канала "Россия 24".

Ранее Москва опубликовала проекты договоров по гарантиям безопасности, которые были направлены представителям США и НАТО. В конце января Вашингтон и Брюссель ответили Москве в письменном виде.