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Рубрика: Власть

МИД РФ не исключает вторжения США на Украину

Текст: Юрий Нечаев

В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не планирует вторгаться на Украину, но не исключено, что такие планы есть у Вашингтона.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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По словам дипломата, сегодняшнее нагнетание обстановки вокруг якобы планируемого нападения ВС России на Украину напоминает атмосферу, царившую в американских СМИ перед вторжением США и их союзников в Ирак в 2003 году. "Каждый день выходили десятки репортажей, нагнеталась истерика по телевидению, журналисты просто не находили других тем. Оказалось, что это были изначальные планы США напасть на Ирак - им нужен был повод. А информационная среда все это обслуживала в виде пропаганды", - заявила Захарова.

"Все это было спланированной операцией. Очень напоминает такую же фальшивую историю сейчас в отношении Украины и неких "агрессивных планов". У нас таких агрессивных планов нет. Но у меня есть ощущение, что они есть у Соединенных Штатов Америки. Мы узнаем из американских газет, что мы должны напасть на Украину. При том, что мы себя считаем с этой страной народом единой истории. Когда нам приписывают агрессивные действия, да еще в отношении страны, в которой люди сопереживают нашу общую историю и за это подвергаются критике киевского режима и президента Украины, как же мы можем вынашивать планы на некие агрессивные действия? Это абсурд", - подчеркнула дипломат.

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