Минэкономразвития оценило рост ВВП России по итогам 2021 года в 4,6%

ВВП России по итогам прошедшего года вырос на 4,6%. Такую оценку привело Минэкономразвития РФ в бюллетене о текущей ситуации в российской экономике.

Наибольший вклад в восстановление экономики после ее снижения на 2,7% в 2020 году внесли производственные отрасли, а также ориентированные на потребительский спрос. Так, рост промпроизводства в 2021 году составил 5,3%, строительная отрасль выросла на 6%, грузооборот транспорта увеличился на 5,3%. Спад зафиксирован только в сельском хозяйстве - на 0,9%. Оборот розничной торговли вырос на 7,3%.

Поддержку потребительскому спросу в течение прошлого года оказывало последовательное улучшение ситуации на рынке труда, которое, в свою очередь, оказало поддержку реальным доходам населения. По оценкам Росстата, они выросли за год на 3,4%. Оценка Росстата по росту ВВП будет опубликована 18 февраля.

Оценка по росту ВВП от Минэкономразвития оказалась близкой к прогнозам Банка России, который ожидал роста экономики по итогам 2021 года на уровне 4,5%. В 2022-2024 годах регулятор ожидает роста ВВП на 2-3% в год.