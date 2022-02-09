Минск: НАТО рано или поздно придет к необходимости развития контактов с ОДКБ

Твердое убеждение в том, что Североатлантический альянс рано или поздно придет к необходимости развития контактов с ОДКБ, высказал заместитель главы МИД Беларуси Сергей Алейник. Свою позицию представитель внешнеполитического ведомства РБ выразил 9 февраля в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ". Она проходит на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" в российской столице.

ОДКБ, констатировал Алейник, "всегда открыта для диалога, чего нельзя сказать о НАТО, которое до сих пор уклоняется от диалога с нашей организацией". Высокопоставленный дипломат напомнил в этой связи, что не было никакой внятной реакции со стороны альянса и на сделанное еще в 2019 году обращение министров иностранных дел к руководителям внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО.

Назвав подобную позицию "ущербной логикой", Алейник дал понять, что она не способствует укреплению безопасности в регионе. По его словам, рано или поздно "в альянсе придут к необходимости развития контактов с ОДКБ, роль и значимость которой в обеспечении безопасности на евразийском пространстве неуклонно повышается".

В качестве примера замминистра сослался на содействие государств ОДКБ в нормализации обстановки в Казахстане. Наша позиция, подчеркнул Алейник, продемонстрировала всему миру "сплоченность перед лицом современных вызовов и угроз и значительные возможности ОДКБ, ее миротворческий потенциал, способность и готовность оперативно и эффективно реагировать на кризисные ситуации".

На следующей неделе, уточнил он, взаимодействию ОДКБ и Организации Объединенных Наций будет посвящено заседание Совета Безопасности ООН. "Важно, чтобы подробный пласт информации с оценками и выводами, в том числе о роли ОДКБ в нейтрализации обострившихся угроз на казахстанской территории, восстановлению мира и стабильности в стране был представлен членам Совета Безопасности ООН", - пояснил замминистра.

В Минске полагают, что это мероприятие должно способствовать "скорейшему интегрированию соответствующих сил ОДКБ в международную систему миротворческой деятельности ООН и созданию условий для совместной миротворческой деятельности ООН и ОДКБ".

Обращение замглавы МИД Беларуси огласил постоянный и полномочный представитель Беларуси при ОДКБ Вячеслав Ременчик, информирует БЕЛТА.