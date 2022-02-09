Зарегистрирован 08.02.2022 № 67179

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 08.02.2022 г.

Вступает в силу с 21 февраля 2022 г., за исключением пп. "а" п. 1 приложения к настоящему приказу, который вступает в силу с 9 февраля 2022 г.

В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 14 и пунктом 3 статьи 78 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 31, ст. 4791), пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2013, № 48, ст. 6165) и подпунктами 5.2.22, 5.2.96 и 5.2.199 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2017, № 52, ст. 8131), приказываю:

1. Внести изменения в приложения № 3 и № 4 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65824) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 21 февраля 2022 г., за исключением подпункта "а" пункта 1 приложения к настоящему приказу, который вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Министр М.А.Мурашко

Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.02.2022 № 58н





Изменения, которые вносятся в приложения № 3 и № 4 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)"

1. В приложении № 3 к приказу:

а) в разделе 2 из наименования графы "Срок, на который установлены временные медицинские противопоказания" слово "временные" исключить;

б) дополнить разделом 4 следующего содержания:

"4. Информация о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (при наличии)

2. В приложении № 4 к приказу:

а) в пункте 1:

абзац первый дополнить словами:

", и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов) (далее - тест на антитела), содержащихся на Едином портале.";

сноску 4 к абзацу первому считать сноской 1;

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Медицинский сертификат формируется на русском и на английском языках не позднее 3 календарных дней со дня внесения в информационный ресурс сведений о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Медицинский сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала.";

б) пункт 2 дополнить словами ", или о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела";

в) в пункте 3:

подпункт 1 после слов "датой наступления события" дополнить словами ", либо о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела";

в подпункте 5:

подпункт "а" дополнить предложением следующего содержания: "Данный раздел также может быть сформирован на основании сведений о положительном результате исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР-тест), подтвержденном положительным результатом теста на антитела, в этом случае в графе "Дата установления диагноза" указывается дата проведения ПЦР-теста, графа "Дата выздоровления (при наличии)" не заполняется, в графе "Наименование медицинской организации" указывается наименование медицинской организации, проводившей исследование;";

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) в разделе 4:

а) в соответствующих графах указывается информация о положительных результатах теста на антитела, включая номер записи о лице, имеющем положительный результат теста на антитела, на Едином портале, дату проведения исследования, метод исследования, наименование и производителя медицинского изделия, с использованием которого проводилось исследование, наименование медицинской организации, проводившей исследование;

б) сведения данного раздела формируются однократно на основании заявления гражданина, поданного на Едином портале, в случае отсутствия на Едином портале медицинского сертификата, содержащего информацию о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Повторное формирование медицинского сертификата, содержащего информацию, указанную в подпункте "а" настоящего подпункта, не осуществляется.".