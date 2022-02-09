Музей Бремена вернул Гавайям черепа

Музей Заморских стран в Бремене расстался с частью этнографической коллекции - восемью черепами, более века назад вывезенными немецкими путешественниками с Гавайев. Экспонаты были переданы делегации американского штата "во искупление колониального прошлого Германии".

Как сообщает Bild, церемония "возвращения костей предков" сопровождалась религиозными ритуалами островитян. Трое представителей Управления по делам Гавайев в национальных одеждах прочитали молитвы над контейнером с черепами - он был укрыт черной тканью с гирляндой живых цветов. Присутствовавших также окропили водой - в знак очищения останков, которые будут преданы земле на родине. А мэр Бремена Андреас Бовеншульте произнес речь, в которой покаялся за колониальную политику немцев.

Всего гавайская делегация собирается объехать пять музеев в Германии и Австрии и забрать с собой 58 черепов. На Гавайях считают, что их захоронение "поможет вернуться духам предков" и будет способствовать "исцелению нации".