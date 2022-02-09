На авиационной выставке NAIS 2022 вручен сертификат типа на самолет МС-21-300

В рамках IX Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022 руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько вручил генеральному директору ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрию Слюсарю сертификат типа на самолет МС-21-300 и сертификат разработчика авиационной техники.

Сертификат типа подтверждает соответствие самолета МС-21-300 требованиям, предъявляемым к гражданской авиационной технике.

"Это большой совместный труд инженеров, конструкторов, специалистов, профильных институтов, сертификационных центров, авиационных властей. Огромное спасибо за неравнодушное, государственное и доброе отношение к проекту МС-21, - сказал на церемонии Слюсарь. - Программа МС-21 реализуется на основе комплексного использования цифровых технологий на всех этапах жизненного цикла лайнера. Вся документация по самолету изначально разрабатывается в единой цифровой среде. Четкое соответствие всем требованиям, предъявляемым российскими нормами к процессам создания авиатехники, обеспечивает необходимый уровень качества и безопасности наших самолетов".

А как воспринимают появление МС-21 за рубежом? Вот что рассказал "РГ" генеральный директор Консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко:

"Авиационный мир внимательно следит за тем, как рождается МС-21. Как известно, сертификация и запуск серийного производства неоднократно переносились. Одной из очевидных причин стали санкции США, из-за которых поставки композитов для крыла МС-21 попали под запрет. Это создало дополнительные трудности, но и предоставило шанс создать действительно российский самолет, построенный на 80 процентов и даже больше из отечественных комплектующих".

Вручение национального сертификата типа на МС-21-300 - важнейший момент. Кстати, очень интересно, как воспринимают появление МС-21 зарубежные эксперты. Показательно, например, мнение Джоанны Бейли, управляющего редактора портала Simple Flying, которая тесно сотрудничает с IATA, AviaDev, различными авиакомпаниями и поставщиками. Как она считает, выпустить конкурента хорошо зарекомендовавшим себя узкофюзеляжным самолетам Boeing и Airbus никогда не будет просто, но MC-21 должен стать достойным соперником двоевластию гигантов.

Западный эксперт справедливо отмечает жесткую конкуренцию, с которой сталкивается MC-21. Так, флагманский узкофюзеляжный Boeing 737 удерживает корону самого продаваемого современного пассажирского самолета. Но и A320 не сильно отстает. Чем может выиграть МС-21? У него есть неоспоримое преимущество - дополнительное пространство. Ширина салона МС-21 составляет 4,06 м, что делает его самым широким узкофюзеляжным самолетом в мире. Для сравнения: A320neo имеет ширину 3,7 м, а ширина 737 MAX 8 всего 3,53 м. По мнению коллеги, помимо непосредственного преимущества более широкого салона, самолет также обеспечит авиакомпаниям бо́льшую гибкость, позволяя при необходимости использовать конфигурации с несколькими классами обслуживания. МС-21 также имеет увеличенную грузоподъемность под палубой. "С ценником, который обещает быть примерно на 10% ниже, чем у A320neo, и почти на 20% ниже, чем у MAX, можно рассчитывать на интерес авиакомпаний", - уверена Джоанна Бейли.

С точки зрения профессионалов, проект МС-21 очень перспективный. Европейский сертификат - это следующий этап, прохождение которого открывает новому самолету дорогу и в США, и во все другие точки планеты.