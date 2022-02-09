На авиационной выставке NAIS 2022 вручен сертификат типа на самолет МС-21-300

Новости

В Перу назначен четвертый за полгода премьер-министр 14:05
В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном 14:04
Песков заявил о беспрецедентных угрозах безопасности России и Беларуси 13:56
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал 13:53
Грызлов: Учения России и Беларуси соответствуют международным нормам 13:51
С 1 сентября 6 регионов переходят на новую систему оплаты труда учителей 13:34
Песков не согласился с заявлением Борреля об авторитарных режимах в России и КНР 13:31
Песков: Встреча политсоветников "нормандской четверки" пройдет 10 февраля 13:26
Путин не планирует посещать совместные учения России и Беларуси 13:12
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон избегать глупостей в отношении ситуации на Украине 13:09
МИД РФ: Москва анализирует предложения Вашингтона по безопасности 13:06
В Совете Федерации планируют обсудить с Мишустиным учительские зарплаты 13:02
"Мосэнергосбыт" предупредил москвичей об активизации лжеэлектриков 13:00
В Новой Москве рекордно подорожали новостройки 12:55
В Новосибирской области ввели новые ограничения из-за коронавируса 12:53
Видео: В Дзержинске снежная глыба рухнула рядом с женщиной и ребенком 12:52
Росреестр рассказал, как не платить налог за сгоревший дом 12:49
МИД РФ: США пытаются надавить на Россию с помощью поставок оружия на Украину 12:47
МИД РФ: США превратили "Северный поток-2" в инструмент давления на Москву 12:44
Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ из-за статьи про Большунова 12:37
Большинство компаний в России перевели сотрудников на гибридный формат работы 12:30
Рэпера Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков 12:29
В Петербурге задержали шестерых сотрудников коммунальных служб 12:28
Союз потребителей РФ предлагает увеличить гарантийный срок товаров 12:27
В Калуге владелец разбитого льдом авто получил 1,3 млн рублей от страховой 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 13:34
Рубрика: Экономика

На авиационной выставке NAIS 2022 вручен сертификат типа на самолет МС-21-300

Текст: Наталия Ячменникова
В рамках IX Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022 руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько вручил генеральному директору ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрию Слюсарю сертификат типа на самолет МС-21-300 и сертификат разработчика авиационной техники.
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский. Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут" Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский. Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут"
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский. Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут"

Сертификат типа подтверждает соответствие самолета МС-21-300 требованиям, предъявляемым к гражданской авиационной технике.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Конструктор рассказал о возможном появлении беспилотного самолета "Байкал"

"Это большой совместный труд инженеров, конструкторов, специалистов, профильных институтов, сертификационных центров, авиационных властей. Огромное спасибо за неравнодушное, государственное и доброе отношение к проекту МС-21, - сказал на церемонии Слюсарь. - Программа МС-21 реализуется на основе комплексного использования цифровых технологий на всех этапах жизненного цикла лайнера. Вся документация по самолету изначально разрабатывается в единой цифровой среде. Четкое соответствие всем требованиям, предъявляемым российскими нормами к процессам создания авиатехники, обеспечивает необходимый уровень качества и безопасности наших самолетов".

А как воспринимают появление МС-21 за рубежом? Вот что рассказал "РГ" генеральный директор Консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко:

"Авиационный мир внимательно следит за тем, как рождается МС-21. Как известно, сертификация и запуск серийного производства неоднократно переносились. Одной из очевидных причин стали санкции США, из-за которых поставки композитов для крыла МС-21 попали под запрет. Это создало дополнительные трудности, но и предоставило шанс создать действительно российский самолет, построенный на 80 процентов и даже больше из отечественных комплектующих".

Вручение национального сертификата типа на МС-21-300 - важнейший момент. Кстати, очень интересно, как воспринимают появление МС-21 зарубежные эксперты. Показательно, например, мнение Джоанны Бейли, управляющего редактора портала Simple Flying, которая тесно сотрудничает с IATA, AviaDev, различными авиакомпаниями и поставщиками. Как она считает, выпустить конкурента хорошо зарекомендовавшим себя узкофюзеляжным самолетам Boeing и Airbus никогда не будет просто, но MC-21 должен стать достойным соперником двоевластию гигантов.

Западный эксперт справедливо отмечает жесткую конкуренцию, с которой сталкивается MC-21. Так, флагманский узкофюзеляжный Boeing 737 удерживает корону самого продаваемого современного пассажирского самолета. Но и A320 не сильно отстает. Чем может выиграть МС-21? У него есть неоспоримое преимущество - дополнительное пространство. Ширина салона МС-21 составляет 4,06 м, что делает его самым широким узкофюзеляжным самолетом в мире. Для сравнения: A320neo имеет ширину 3,7 м, а ширина 737 MAX 8 всего 3,53 м. По мнению коллеги, помимо непосредственного преимущества более широкого салона, самолет также обеспечит авиакомпаниям бо́льшую гибкость, позволяя при необходимости использовать конфигурации с несколькими классами обслуживания. МС-21 также имеет увеличенную грузоподъемность под палубой. "С ценником, который обещает быть примерно на 10% ниже, чем у A320neo, и почти на 20% ниже, чем у MAX, можно рассчитывать на интерес авиакомпаний", - уверена Джоанна Бейли.

С точки зрения профессионалов, проект МС-21 очень перспективный. Европейский сертификат - это следующий этап, прохождение которого открывает новому самолету дорогу и в США, и во все другие точки планеты.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Компании Авиация ОАК РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Песков не согласился с заявлением Борреля об авторитарных режимах в России и КНР
Постпред РФ Чижов заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2"
Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь для проверки учений "Союзная решимость"
Полиция задержала четверых подозреваемых в убийстве продавца в Истре
За сутки в России госпитализировали 20 178 человек с COVID-19
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19