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09.02.2022 16:07
Рубрика: Экономика

На China Business Forum 2022 обсудили важные вопросы российско-китайского экономического взаимодействия

Четвертый предпринимательский форум-выставка по бизнесу с Китаем China Business Forum 2022 стартовал 8-го февраля 2022 г. в Москве. В рамках форума состоялись встречи с китайскими инвесторами и представителями государственных структур Китая и России. В первый день на мероприятии затрагивались актуальные темы экономического инвестиционного и торгового взаимодействия двух стран.

В пленарной сессии, посвященной обсуждению вопросов привлечения китайских инвестиций в российские проекты и торговых отношений РФ с Китаем, спикеры отметили важность увеличения объема взаимных инвестиций и развития торговли для раскрытия потенциала инвестиционного сотрудничества России и Китая. Внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей как российской, так и китайской экономики. Несмотря на пандемию, в 2021 году продолжался рост объема инвестиций и наблюдалась тенденция углубления двустороннего сотрудничества.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин рассказал об основных векторах сотрудничества между двумя странами: "ОПОРА РОССИИ" считает китайский бизнес одним из ведущих партнеров, с которым необходимо выстраивать долговременное взаимовыгодное сотрудничество. Китай точно является страной малого бизнеса. Мы слышали от представителей КНР, что 60% валового продукта в КНР делает малый бизнес. 80% занятости в Китае обеспечивает малый бизнес в официальной занятости. Нам нужно учиться у нашего соседа, в том числе и тому, как развивать малый и средний бизнес. Именно экспортные возможности, конкурентоспособность на международном рынке позволяют китайским компаниям столь динамично развиваться. В том числе это и бизнес-климат, и тысячелетние традиции китайского предпринимательства. Мы считаем, что самое главное при работе с Китаем - это человеческий контакт. Сегодня мир настолько динамично меняется, что нужно быть постоянно в контакте с китайскими партнерами. "ОПОРА РОССИИ" активно сотрудничает с разными ведомствами и бизнес-объединениями Китая, например, с Китайской ассоциацией международного сотрудничества малого и среднего бизнеса при Министерстве промышленности и информатизации Китая и др.".

Глава представительства Китайского Комитета по содействию международной торговле в РФ Гао Ци подчеркнул высокую устойчивость и жизнеспособность китайско-российских торгово-экономических отношений на фоне неоднократных вспышек COVID-19 и напряженного восстановления мировой экономики. "В 2021 г. в период пандемии российско-китайские отношения развивались. Двусторонняя торговля также продолжала развиваться и превысила отметку в 140 миллиардов долларов США, достигнув 146,8 миллиарда долларов США. Это способствует достижению цели в 200 миллиардов долларов, поставленной нашими лидерами, к 2024 году. В структуре нашей торговли энергетическая промышленность играет роль стабилизирующего фактора", - отметил Гао Ци. Спикер уверен в непрерывном и быстром развитии торгово-инвестиционного сотрудничества между Китаем и Россией в 2022 году.

Анна Фомичева, сооснователь цифровой платформы для бизнеса DigitalVED, вице-президент клуба "Эквиум", вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), презентовала новый сервис для участников ВЭД. Это SAAS-платформа для бизнеса, которая создана для решения всех задач в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме "одного окна". Участниками платформы могут быть как начинающие игроки рынка, так и уже состоявшиеся предприниматели. В рамках Digital VED доступны сервисы по сбору данных для аналитики, определению кода ТН ВЭД, заполнение и подача декларации в формате онлайн, просчет логистики и хранения, налогов и платежей, возможность застраховать груз, промаркировать его, сертифицировать.

Китайский и российский бизнес демонстрируют большую готовность к сотрудничеству, активно находя новые формы взаимодействия. China Business Forum 2022 объединяет предпринимателей двух стран и является важной площадкой для построения деловых связей.

Более того на China Business Forum дан старт приема заявок на Первую Международную премию "ТОП-100 предпринимателей БРИКС". "Премия "ТОП-100 предпринимателей БРИКС" - это продолжение многолетней работы, которую проводили на пространстве БРИКС. За это время развились и выросли десятки совместных проектов, в деловых и образовательных программах приняли участие тысячи человек из стран БРИКС. Сегодня БРИКС переходит на следующий этап, в котором будет работать не со стартапами, а с уже действующими бизнесами, оценивать потенциал и помогать масштабироваться. "В настоящее время проработан план развития Премии на 5 лет и следующим этапом станет создание молодежного делового (экономического) совета БРИКС", - отметила Директор Премии Татьяна Селиверстова.

Организаторами форума выступили Школа Бизнеса "Синергия" и "Digital ВЭД".

Экономика ВЭД

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