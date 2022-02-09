На развитие малого и среднего бизнеса в этом году направят 65 млрд рублей

Бюджет национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в этом году будет 65 млрд рублей, оставшись практически на уровне прошлого года. Об этом на совещании под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщила замглавы минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Всего в России на малых и средних предприятиях (МСП) трудятся 25,2 млн человек. Это примерно треть от общей численность рабочей силы, по данным Росстата ее количество - 74,5 млн человек. За год персонал таких компаний стал больше на 2 млн человек, добавила Илюшникова. В стране насчитывается 3,5 млн индивидуальных предприятий (рост за год на 180 тысяч), а самозанятыми стали почти 3 млн человек (рост на 1,9 млн). Одновременно сократилась численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей до 18,8 млн человек (снижение на 75 тысяч).

Зачастую в регионах местные власти заставляют работников администрации и бюджетников получать статус самозанятых, чтобы выполнить планы по проекту развития МСП, заметила Илюшникова. Она призвала относиться к этому показателю с осторожностью.

"Важнее понимать, сколько у нас индивидуальных предпринимателей без учета самозанятых", - согласился Андрей Белоусов. По его словам, показатели национальной цели - доведение числа занятых в МСП до 25 млн человек - в целом по стране уже достигнута. Ситуация в регионах развивается неравномерно: где-то есть превышения, а где-то - отставания. На этом этапе важно разобраться с конкретными проблемами, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, отметил первый вице-премьер. Среди них - подключение к электросетям, стоимость которого выросла в десять и более раз после отмены соответствующей льготы. В результате за электроснабжение мастерской или магазина предпринимателю приходится платить не 50-60 тысяч рублей, как было раньше, а от 400 тысяч до нескольких миллионов рублей, сказал Белоусов.

По предложению первого вице-премьера представители регионов будут раз в две недели проводить совещание, чтобы решить все возникающие проблемы в сфере поддержки и развития малого и среднего бизнеса.