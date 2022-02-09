На развитие малого и среднего бизнеса в этом году направят 65 млрд рублей

Новости

В Перу назначен четвертый за полгода премьер-министр 14:05
В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном 14:04
Песков заявил о беспрецедентных угрозах безопасности России и Беларуси 13:56
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал 13:53
Грызлов: Учения России и Беларуси соответствуют международным нормам 13:51
С 1 сентября 6 регионов переходят на новую систему оплаты труда учителей 13:34
Песков не согласился с заявлением Борреля об авторитарных режимах в России и КНР 13:31
Песков: Встреча политсоветников "нормандской четверки" пройдет 10 февраля 13:26
Путин не планирует посещать совместные учения России и Беларуси 13:12
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон избегать глупостей в отношении ситуации на Украине 13:09
МИД РФ: Москва анализирует предложения Вашингтона по безопасности 13:06
В Совете Федерации планируют обсудить с Мишустиным учительские зарплаты 13:02
"Мосэнергосбыт" предупредил москвичей об активизации лжеэлектриков 13:00
В Новой Москве рекордно подорожали новостройки 12:55
В Новосибирской области ввели новые ограничения из-за коронавируса 12:53
Видео: В Дзержинске снежная глыба рухнула рядом с женщиной и ребенком 12:52
Росреестр рассказал, как не платить налог за сгоревший дом 12:49
МИД РФ: США пытаются надавить на Россию с помощью поставок оружия на Украину 12:47
МИД РФ: США превратили "Северный поток-2" в инструмент давления на Москву 12:44
Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ из-за статьи про Большунова 12:37
Большинство компаний в России перевели сотрудников на гибридный формат работы 12:30
Рэпера Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков 12:29
В Петербурге задержали шестерых сотрудников коммунальных служб 12:28
Союз потребителей РФ предлагает увеличить гарантийный срок товаров 12:27
В Калуге владелец разбитого льдом авто получил 1,3 млн рублей от страховой 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 14:00
Рубрика: Экономика

На развитие малого и среднего бизнеса в этом году направят 65 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль
Бюджет национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в этом году будет 65 млрд рублей, оставшись практически на уровне прошлого года. Об этом на совещании под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщила замглавы минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Всего в России на малых и средних предприятиях (МСП) трудятся 25,2 млн человек. Это примерно треть от общей численность рабочей силы, по данным Росстата ее количество - 74,5 млн человек. За год персонал таких компаний стал больше на 2 млн человек, добавила Илюшникова. В стране насчитывается 3,5 млн индивидуальных предприятий (рост за год на 180 тысяч), а самозанятыми стали почти 3 млн человек (рост на 1,9 млн). Одновременно сократилась численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей до 18,8 млн человек (снижение на 75 тысяч).

Фото: <a href="https://minec.cap.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики</a>
В России заработала цифровая платформа для бизнеса

Зачастую в регионах местные власти заставляют работников администрации и бюджетников получать статус самозанятых, чтобы выполнить планы по проекту развития МСП, заметила Илюшникова. Она призвала относиться к этому показателю с осторожностью.

"Важнее понимать, сколько у нас индивидуальных предпринимателей без учета самозанятых", - согласился Андрей Белоусов. По его словам, показатели национальной цели - доведение числа занятых в МСП до 25 млн человек - в целом по стране уже достигнута. Ситуация в регионах развивается неравномерно: где-то есть превышения, а где-то - отставания. На этом этапе важно разобраться с конкретными проблемами, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, отметил первый вице-премьер. Среди них - подключение к электросетям, стоимость которого выросла в десять и более раз после отмены соответствующей льготы. В результате за электроснабжение мастерской или магазина предпринимателю приходится платить не 50-60 тысяч рублей, как было раньше, а от 400 тысяч до нескольких миллионов рублей, сказал Белоусов.

По предложению первого вице-премьера представители регионов будут раз в две недели проводить совещание, чтобы решить все возникающие проблемы в сфере поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

Экономика Бизнес Правительство Вице-премьеры Национальные проекты 2019-2024 Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Песков не согласился с заявлением Борреля об авторитарных режимах в России и КНР
Постпред РФ Чижов заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2"
Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь для проверки учений "Союзная решимость"
Полиция задержала четверых подозреваемых в убийстве продавца в Истре
За сутки в России госпитализировали 20 178 человек с COVID-19
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19