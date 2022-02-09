Началась активная фаза учения "Союзная решимость -2022"

Совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022" 10 февраля переходит в активную фазу. Военнослужащие двух стран в течение 10 дней отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

9 февраля для проверки готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в совместном белорусско-российском учении в Беларусь прибыл начальник Генерального штаба ВС Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Боевые действия учения развернутся практически по всей Беларуси: на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. При этом Министерство обороны напоминает: учение имеет строго оборонительный характер.

- В основе замысла проверки и непосредственно ее второго этапа лежит один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки с обострением международных противоречий, способных привести к развязыванию агрессии против Союзного государства. В том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020-м году, недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развитие кризисной ситуации в Республике Казахстан, - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Республика Беларусь по вопросам проверки готовности сил реагирования Союзного государства на территории Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич.

Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учении, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению. На первом этапе в Беларусь были перебазированы 12 СУ-35, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", также в начале февраля прибыли с Дальнего Востока России и подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетными системами С-400 "Триумф". Боевые расчеты зенитного комплекса Восточного военного округа уже заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области.

- Главное преимущество комплекса - дальность поражения воздушных объектов- до 400 километров, - пояснил командир зенитного ракетного дивизиона майор Михаил Урсов. - На управлении кабины может находиться до 12 пусковых установок, что позволяет обстреливать до 6 воздушных объектов. Любая аэродинамическая цель - легкая мишень для такого комплекса. Невозможно совершить никакой противоракетный маневр.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко 3 февраля дал оценку слаженным действиям: переброска большой группировки войск из России к западным границам Союзного государства в рамках учений "Союзная решимость - 2022" прошла блестяще.

Желание освещать учение выразили более 150 журналистов из Беларуси, России и других стран, сообщила официальный представитель Министерства обороны Беларуси майор Инна Горбачева.

- Впервые к ним присоединятся блогеры. За ходом учений представители СМИ смогут следить на трех полигонах: Гожском, Полесском и Обуз-Лесновском.

12 февраля на Гожском полигоне корреспонденты увидят ведение боя в районе засадных действий подразделениями боевого охранения с разведкой противника. Зрелищным этапом станет ведение маневренной обороны при поддержке авиации и артиллерии, проведение контратаки общевойсковым резервом на участке вклинения противника.

Следующий пресс-тур назначен на 15 февраля - на участке местности "Полесский" военнослужащие двух стран проведут пуск тактическим ракетным комплексом "Точка", который нанесет групповой ракетный удар по двум объектам условного противника на удалении до 70 км.

Заключительным этапом 19 февраля станут действия на Обуз-Лесновском полигоне: ведение оборонительного боя на маневренном рубеже обороны с последующим выходом из боя на оперативный оборонительный рубеж, нанесением поражения противнику, проведением контратаки с высадкой тактического воздушного десанта в тылу противника при поддержке авиации и артиллерии на всех этапах оборонительного боя.

Завершится второй этап проверки 20 февраля, после чего воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Беларуси. Однако Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко 3 февраля анонсировал: в 2022 году Беларусь и Россия проведут более 20 совместных учений:

- У нас впереди по этому году более 20 мероприятий, в их числе и учения "Восток-2022". Во время них, как очевидно из названия, войска будут сконцентрированы на восточных рубежах. По вашему решению Министерство обороны, Вооруженные Силы Беларуси будут участвовать в этих учениях, большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда.

К слову

Завершится второй этап 20 февраля, после чего российские воинские части и подразделения покинут Беларусь. К слову, в этом году Беларусь и Россия проведут более 20 совместных учений, в их числе учения "Восток-2022". Во время них войска будут сконцентрированы на восточных рубежах Союзного государства.