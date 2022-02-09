Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь для проверки учений "Союзная решимость"

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в Беларусь для контроля готовности российских и к участию в совместном российско-белорусском учении "Союзная решимость". Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Там отметили, что учения являются заключительным этапом проверки войск, который начался в январе этого года в соответствии с решением президентов России и Беларуси. Во время маневров будут отработаны задачи пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции. Кроме того, на учениях отработают противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства