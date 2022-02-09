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09.02.2022 20:40
Рубрика: В мире

Национальный комитет республиканцев заявил о "легитимности" беспорядков в Капитолии

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) публично отчитал конгрессменов-республиканцев Адама Кинцингера и Лиз Чейни за то, что те наперекор линии партии вошли в спецкомиссию для расследования прошлогодних протестов у Капитолия.
Одни политики США видят в протестах у Капитолия попытку переворота, другие - "легитимный дискурс" Фото: Reuters Одни политики США видят в протестах у Капитолия попытку переворота, другие - "легитимный дискурс" Фото: Reuters
Одни политики США видят в протестах у Капитолия попытку переворота, другие - "легитимный дискурс" Фото: Reuters

В резолюции Национального комитета говорится, что Кинцингер и Чейни участвуют в преследовании обычных граждан, вовлеченных в "законный политический дискурс". Вокруг последних трех слов и развернулись ожесточенные споры. Речь идет о сторонниках Дональда Трампа, которые усомнились в легитимности выборов-2020 и вышли на акцию протеста в центре Вашингтона 6 января 2021 года. Часть демонстрантов тогда прорвалась в Капитолий, из-за чего проходившая там церемония утверждения итогов выборов была приостановлена. Правящая Демократическая партия называет произошедшее попыткой госпереворота и сформировала спецкомиссию для расследования событий. Но лидеры республиканцев, опасаясь поссориться с электоратом Трампа, отказались от участия в работе комиссии. Тем не менее единства в том, как оценивать события 6 января, в рядах партии нет, что демократы и пытаются использовать против республиканцев перед осенними выборами в конгресс.

Байден: Прошлогодний штурм Капитолия был вооруженным восстанием

Один из самых влиятельных республиканцев - лидер сенатской фракции Митч Макконнелл заявил, что "это не работа НКРП тыкать в отдельных членов партии, не согласных с линией большинства". Он назвал события 6 января "насильственным бунтом с целью помешать мирной передаче власти после легитимно утвержденных выборов". Более сотни республиканских функционеров подписали письмо, в котором осудили действия нацкомитета.

Но глава НКРП Ронна Макдэниэл отступать не стала, заявив, что выражение "законный политический дискурс" относится не к проявлениям насилия в Капитолии, а к предшествовавшей им акции протеста. По ее мнению, действия спецкомиссии демократов "вышли далеко за рамки изначальных целей" и больше являются "политическим позерством, чем правосудием".

Все это игра слов, которая, тем не менее, может определить, за кем дальше пойдет Республиканская партия - за Трампом или за его противниками. Ведь Кинцингер и Чейни - ярые критики Трампа и даже поддерживали инициированный демократами импичмент против него. Но экс-президент, несмотря на все попытки части партийной элиты порвать с ним, остается популярнейшим политиком у электората республиканцев. И НКРП дал понять, что стоит на стороне бывшего главы государства и его избирателей. Сам Трамп заявлял, что если ему удастся выиграть на выборах президента в 2024 году, то он будет рассматривать вопрос о помиловании осужденных по делу о беспорядках в Капитолии.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Примечателен недавний конфликт на эту тему между авторитетным сенатором Тедом Крузом и ведущим Fox News Такером Карлсоном. Круз назвал участников беспорядков 6 января "террористами", за что Карлсон, который на сегодня считается одним из самых влиятельных консервативных комментаторов, жестко проехался по политику в своем шоу. В результате Круз сам выступил в эфире у Карлсона, дрожащим голосом повторял извинения, заявив, что с его стороны было "неосмотрительно и глупо" называть "тысячи мирных протестующих террористами".

На первый взгляд резолюция НКРП действительно выглядит оправданием насилия как средства политической борьбы, что странно для Америки, претендующей на демократические традиции. Ведь отдельные протестующие в тот день силой прорывали оцепление полиции, громили и грабили кабинеты в Капитолии, выкрикивали угрозы в адрес конгрессменов.

С другой стороны, все не столь очевидно. Во-первых, недавний опрос газеты The Washington Post и Университета Мэриленда показал, что каждый третий американец действительно уверен - "насилие против властей может иногда быть оправданным". Для сравнения: в 1990-х так считал только каждый десятый. Во-вторых, сам вопрос легитимности выборов-2020 не пустяшный. Хотя демократы и дружественная им пресса записывают всех сомневающихся в сторонники теорий заговора, согласно исследованию Axios-Momentive, лишь немногим меньше половины американцев (42 процента) и сегодня сомневаются, легитимна ли была победа Байдена.

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