У обезьян нашли еще одну человеческую черту

Ученые пришли к выводу, что обезьяны, как и люди, могут из-за стресса оплошать во время важного мероприятия и справиться не так хорошо, как позволяют их способности.

Исследование ученых из Университета штата Джорджия опубликовано в журнале Scientific Reports. В эксперименте участвовали хохлатые капуцины. Их выбрали потому, что прошлые исследования показали у них наличие когнитивных процессов, похожих на память людей.

Животным давали компьютерное задание на сопоставление. Некоторые упражнения были более сложными, с хорошей наградой и наказанием за неправильные ответы, а другие были обычными. Сначала обезьянами показывалось одно изображение, потом несколько, среди которых было одно из показанных ранее. Если это было задание с большим поощрением, то экран становился синим, а время перед появлением картинок составляло пять секунд. Если поощрения было меньше, экран был белый, картинки появлялись через секунду.

Команда обнаружила, что существуют значительные различия в том, как отдельные обезьяны реагировали на эти испытания, когда разница в сложности была устранена. Это позволяет предположить, что для некоторых обезьян сигналов "высоких ставок" в качестве поощрения и наказания было достаточно, чтобы повлиять на производительность.

Возможность совершить ошибку из-за давления ответственности раньше рассматривали исключительно как человеческую черту. Как показало исследование, другие виды тоже могут так реагировать. Ученые также обнаружили, что более высокие уровни кортизола были связаны с производительностью обезьян, а конкретно - с низкой способностью успешно завершить испытания. То есть, волнение обезьян можно сравнить с тем, что испытывают люди на соревнованиях, экзаменах или собеседованиях.

Как пишут ученые, показатели свидетельствует о том, что длительное стрессовое состояние человека может быть связано с когнитивными способностями. Такое исследование может подсказать, как снизить у людей и других видов дефицит производительности.