У обезьян нашли еще одну человеческую черту

Новости

ФСБ показала кадры задержания предполагаемых террористов в Крыму 15:40
В России начали субсидировать доставку топлива на Дальний Восток 15:38
В Ярославле на 91-летнюю женщину упала снежная глыба 15:13
Российские истребители Су-35С отработали в Беларуси перехват воздушных целей 15:04
В Воронеже учительница уволилась после монолога о влиянии разводов 15:00
ВЦИОМ: Большинство россиян не хотят участвовать в тренигах личностного роста 15:00
Правительство расширило проект по привлечению кадров из Узбекистана в АПК 14:55
Путин: Судебная система РФ - не бездушная машина и постоянно совершенствуется 14:52
"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлен из-за гололедицы 14:43
Верховный суд напомнил о праве граждан ругать товары в интернете 14:35
Столичная Госавтоиснпекция за три дня выявила почти 4 тысячи неисправных такси 14:33
В ЛДПР сообщили о самочувствии Жириновского 14:29
В Германии студентам-медикам запретили носить бороды из-за масок 14:28
Сумму для внесудебного банкротства граждан предлагают повысить до 1,5 млн рублей 14:27
В Кремле ждут официальной информации о переносе награждения фигуристов РФ 14:25
МИД РФ: Москва направила Вашингтону список конкретных вопросов и ждет ответ 14:18
Умер актер и режиссер, соратник Киры Муратовой Геннадий Тарасуль 14:17
Вячеслав Лебедев: Верховный суд вновь изучит практику по делам о самообороне 14:17
В Перу назначен четвертый за полгода премьер-министр 14:05
В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном 14:04
Песков заявил о беспрецедентных угрозах безопасности России и Беларуси 13:56
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал 13:53
Грызлов: Учения России и Беларуси соответствуют международным нормам 13:51
С 1 сентября 6 регионов переходят на новую систему оплаты труда учителей 13:34
Песков не согласился с заявлением Борреля об авторитарных режимах в России и КНР 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 15:24
Рубрика: Общество

У обезьян нашли еще одну человеческую черту

Текст: Юлия Мякишева

Ученые пришли к выводу, что обезьяны, как и люди, могут из-за стресса оплошать во время важного мероприятия и справиться не так хорошо, как позволяют их способности.

Фото: iStock
Обезьяны в чешских зоопарках стали общаться через ZOOM

Исследование ученых из Университета штата Джорджия опубликовано в журнале Scientific Reports. В эксперименте участвовали хохлатые капуцины. Их выбрали потому, что прошлые исследования показали у них наличие когнитивных процессов, похожих на память людей.

Животным давали компьютерное задание на сопоставление. Некоторые упражнения были более сложными, с хорошей наградой и наказанием за неправильные ответы, а другие были обычными. Сначала обезьянами показывалось одно изображение, потом несколько, среди которых было одно из показанных ранее. Если это было задание с большим поощрением, то экран становился синим, а время перед появлением картинок составляло пять секунд. Если поощрения было меньше, экран был белый, картинки появлялись через секунду.

Команда обнаружила, что существуют значительные различия в том, как отдельные обезьяны реагировали на эти испытания, когда разница в сложности была устранена. Это позволяет предположить, что для некоторых обезьян сигналов "высоких ставок" в качестве поощрения и наказания было достаточно, чтобы повлиять на производительность.

Возможность совершить ошибку из-за давления ответственности раньше рассматривали исключительно как человеческую черту. Как показало исследование, другие виды тоже могут так реагировать. Ученые также обнаружили, что более высокие уровни кортизола были связаны с производительностью обезьян, а конкретно - с низкой способностью успешно завершить испытания. То есть, волнение обезьян можно сравнить с тем, что испытывают люди на соревнованиях, экзаменах или собеседованиях.

Как пишут ученые, показатели свидетельствует о том, что длительное стрессовое состояние человека может быть связано с когнитивными способностями. Такое исследование может подсказать, как снизить у людей и других видов дефицит производительности.

Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном
МИД РФ: Москва направила Вашингтону список конкретных вопросов и ждет ответ
Роспотребнадзор: "Омикрон" привел к росту повторной заболеваемости COVID
Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь для проверки учений "Союзная решимость"
Полиция задержала четверых подозреваемых в убийстве продавца в Истре
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов