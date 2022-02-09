Названы основные импортеры российской медтехники

Российские производители медтехники не только удовлетворяют внутренний спрос на нее, но уже выходят на внешние рынки, сообщили в Минпромторге. Так, например, за два года Россия экспортировала более 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ. Оборудование было поставлено в Сербию, Италию, Киргизию, Узбекистан, Беларусь, Казахстан и другие страны.

В ведомстве обратили внимание, что Россия продает за рубеж самую разную медтехнику, в том числе - оборудование для физиотерапии, нейрофизиологии, функциональной диагностики, генетических исследований, магнитные стимуляторы, медицинские симуляторы и другое.

Всего за два года экспорт медтехники и медизделий превысил 673 млн долларов, рассказали в консорциуме "Медицинская техника". Больше всего за рубежом в России закупили масок, дыхательного оборудования, термометров, рентгенодиагностического оборудования, дефибрилляторов и аппаратуры для переливания крови. Самые крупные сделки были заключены с Индией, Латинской Америкой, Мексикой, Болгарией, Индией, Арменией и ОАЭ. Основную конкуренцию России составляют производители из Юго-Восточной Азии, в основном, Китай.

В Минпромторге отметили, что в течение десяти лет отечественные производители медобрудования могут в два раза увеличить свою долю присутствия на рынке. В ведомстве также напомнили, что в ближайшие три года Правительство продолжит наращивать долю медицинской техники российского производства в закупках для государственных и муниципальных нужд: доля отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких должна вырасти с 50 до 70%, УЗИ - оборудования - с 60 до 80%, а рентгенодиагностических комплексов (КТ, маммографов, рентгеновского оборудования и C-дуг) уже до конца следующего года - с 55 до 75%.