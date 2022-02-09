Лавров потребовал от ООН провести арбитраж из-за визовых проблем с США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил послание главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором он потребовал провести арбитраж из-за визовых проблем с США. Об этом сообщил российский постпред при организации Василий Небензя.

"Недавно я был у генерального секретаря и передал ему послание министра, в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража со страной пребывания", - заявил Небензя во время выступления на канале "Россия 24".

Дипломат подчеркнул, что сотрудники постпредства испытывают проблемы из-за вышеуказанной проблемы. "При истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы", - отметил он.