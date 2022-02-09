Нотариусы напомнили о запрете снимать деньги с карт умерших людей

В федеральной нотариальной палате сделали важное напоминание всем потенциальным наследникам: нельзя снимать деньги с карты умершего человека, пока наследство официально не распределено. В противном случае человека можно признать недостойным наследником и лишить наследства. В судебной практике такие случаи есть.

Нотариус Юрий Кашурин рассказал, что все платежи отображаются в ответах банков. "Поэтому скрыть факт траты средств наследодателя довольно сложно", - подчеркнул он.

В свою очередь, нотариус Татьяна Ништ пояснила, что когда нотариусы направляют запрос в банк, то просят информацию о состоянии счетов наследодателя на дату смерти.

"В 99 процентах случаев банки обращают наше внимание на то, что были какие-то списания в день смерти или после смерти, - говорит она. - То есть пишут, к примеру, что на дату смерти на счетах находится такая-то сумма, а на дату ответа - другая".

Часто люди снимают деньги, что называется, не со зла: они искренне уверены, что все и так достанется им. Однако не только жизнь, но и смерть способна преподносить неприятные сюрпризы.

Даже единственный наследник по закону не может быть уверен в том, что наследодатель не оставил завещание, изменяющее порядок наследования. То есть отписал все кому-то другому. Разочарование может ожидать и человека, указанного в завещании получателем всего имущества.

Нельзя исключать вероятность того, что документ в какой-то момент был изменен или отменен. То есть может обнаружиться какое-то новое завещание, отменяющее прежнее.

Также на горизонте всегда может появиться лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве. И придется делиться.

"Именно для этого законом нам дается шесть месяцев, чтобы понять, каков круг наследников, каков размер их долей в наследстве. Пока этот срок не пройдет, мы точно не знаем, кому из наследников и в каком размере будет принадлежать имущество, - говорит Татьяна Ништ. - При этом, если кто-то начнет тратить деньги наследодателя сразу после его смерти, получается, что речь идет о распоряжении чужим имуществом. Это, конечно, незаконно".

Единственные легальные выплаты после смерти до истечения шестимесячного срока, продолжает она, - это возмещение расходов на похороны. По постановлению нотариуса банк может возместить до 100 тысяч рублей еще до принятия наследства наследниками, если такая сумма имеется на счетах покойного.

Для этого лицу, оплатившему похороны, необходимо представить нотариусу документы, подтверждающие такого рода расходы: договор с кладбищем и т.п.