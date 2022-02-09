Нутрициолог Кунская рассказала, как нужно пить воду с лимоном

По мнению специалистов, вода с лимоном может быть полезной для организма.

Как рассказала РИА Новости нутрициолог Наталья Кунская, этот напиток, в частности, помогает бороться с вирусными заболеваниями. Также вода с лимоном участвует в синтезе коллагена, способствует усвояемости железа и цинка. Кроме того, она нормализует пищеварение, поскольку благоприятно воздействует на процесс выработки соляной кислоты в желудке и секреции желчи.

Но при употреблении воды с лимоном следует соблюдать некоторые правила. Ее рекомендуется пить за полчаса до еды. А в день не нужно выпивать больше двух-трех стаканов этого напитка.

"Не стоит пить воду с лимоном натощак, лучше начните день с пары стаканов чистой воды без добавок. Не запивайте еду, это тормозит процессы переваривания пищи. Допускается несколько глотков для размягчения пищевого комка", - отмечает Кунская.

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