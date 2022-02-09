Одна из провинций Канады отменит COVID-ограничения на фоне протестов

С 14 февраля в канадской провинции Саскачеван отменяется требование о предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом объявил премьер-министр провинции Скотт Мо на фоне продолжающихся в стране протестов.

"Это значит, что предписание, которое остается в силе до конца воскресенья, 13 февраля, в полночь перестанет действовать", - заявил Мо в своем обращении к гражданам. Кроме того, он анонсировал отмену обязательного ношения масок в помещениях. Это правило вступит в силу в начале марта, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Саскачеван стал первой провинцией, власти которой заявили о снятии ограничений на фоне массовых протестов в Канаде.

Напомним, в Канаде с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений. Инициаторами стали канадские дальнобойщики, позже к ним присоединились другие граждане.

В понедельник администрация Оттавы объявила в столице режим чрезвычайного положения. Как отметил мэр Джим Уотсон, введение режима ЧП отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями. Шеф полиции Оттавы Питер Слоли признал, что ему не хватает сотрудников, чтобы прекратить протесты.