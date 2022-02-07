В столице Канады объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами

Администрация Оттавы объявила в городе режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Такую информацию в воскресенье распространил телеканал CBC, ссылаясь на сообщение мэра Джима Уотсона.

По его словам, введение режима ЧП отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями, пишет ТАСС. Ранее градоначальник заявил, что столичные власти и полиция больше не контролируют ситуацию с протестами.

Шеф полиции Оттавы Питер Слоли ранее признал, что ему не хватает сотрудников, чтобы прекратить демонстрацию. 6 февраля в центре города собрались более 7 тысяч демонстрантов, в зоне протестов скопились 500 тяжелых грузовиков, перекрывающих проезд. Всего для охраны правопорядка в ходе продолжающихся протестов привлечены около 500 офицеров.

Напомним, протестующие в Оттаве требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией.