Около 5 тысяч военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 221 военнослужащий. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 49,9 тысячи человек.

По данным Минобороны РФ, под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 4 913 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 2 228 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 26 заболевших лечатся у гражданских медиков. 68 находятся в обсерваторах. Еще 2 591 человек изолированы на дому.

Сообщается, что один заболевший находится в тяжелом состоянии. Еще у трех пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 335 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 272 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи четырехсот человек, 297 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, из которых более 12,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 596 605 человек, сообщили в Минобороны РФ.