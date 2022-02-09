Актриса Ольга Клебанович рассказала о судьбе, семье и призвании

Народная артистка Беларуси Ольга Клебанович вот уже 55 лет верна одним подмосткам - сцене Национального академического драматического театра имени М. Горького. А еще она по-прежнему востребована в кино и на телевидении. В прошлом году Ольга Клебанович попробовала себя в роли режиссера: на сцене родного театра поставила "Братьев Карамазовых". На очереди еще одна премьера. И снова по русской классике.

Ольга Михайловна, "Братьям Карамазовым" уже три месяца. И каждый раз - полный зал благодарных зрителей. Сами-то довольны спектаклем?

Ольга Клебанович: Я очень ждала премьеры. Но меня настиг коронавирус, десять дней пришлось провести в больнице. Знаете, что меня поражало на первых показах? Полная тишина в зале. Зрители сидели как завороженные, внимательно слушая этот великий текст. Поэтому даже если у меня что-то и не получилось, Федор Михайлович своей потрясающей литературой все спас. Вообще, я довольна своим первым режиссерским опытом даже в плане взаимодействия с коллегами. Их внимание и доверие дорогого стоят. Они действительно стараются прожить эту историю, полностью погрузиться в глубину литературы Достоевского.

Перед тем как прийти на спектакль, зрителям стоит прочитать роман?

Ольга Клебанович: Мне кажется, его стоит прочесть, даже если человек и не собирается в театр. Для меня, например, держать в руках томик Достоевского - это уже наслаждение. Конечно, вместить весь роман в двухчасовой спектакль просто невозможно. Но у нас с Сергеем Михайловичем (Ковальчиком, художественным руководителем постановки. - Прим. ред.) и цели такой не было. Мы сделали "Братьев Карамазовых" очень насыщенными: только успевай следить за событиями!

Ольга Клебанович: Сейчас, когда многие болеют ковидом, играю в основном лирико-комедийные роли. Фото: Национальный академический драматический театр имени Максима Горького

После Достоевского, слышала, у вас в планах Тургенев?

Ольга Клебанович: Да, первого марта, если все будет по плану, приступаю к "Месяцу в деревне". Мы не случайно "пошли" по классикам. До этого несколько лет театр увлекался легким жанром, делая спектакли в угоду зрителям. Было непростое время: ремонт, коронавирус... А сейчас, на мой взгляд, появилась потребность омовения классикой. Тем более, что в следующем сезоне театру 90 лет.

И у вас в сентябре тоже красивый юбилей - 55 лет служения в театре.

Ольга Клебанович: Правда? Даже не считала, если честно. Некоторые коллеги, бывает, сетуют: "Как быстро пролетела жизнь, не хватило времени ничего осознать..." Я такого сказать не могу. У меня очень насыщенная, я бы даже сказала, полнокровная жизнь. Во-первых, мне повезло: выбрала профессию, которая мне по плечу. Скажу даже чуточку нахально: я на своем месте, и меня это радует. Каждый сезон наполнен большими прекрасными ролями, признанием зрителей, любовью коллег. Во-вторых, несмотря на загруженность в театре, я умудрилась родить двух чудесных детей, была замужем за совершенно замечательным человеком... Куда уж лучше? Остается только Господа поблагодарить за такую прекрасную дорожку. А еще, если все сложится, летом наберу в академии искусств актерский курс. Театру нужна талантливая молодежь.

А ведь вы сами стали известной, еще даже не начав играть в театре - просто появились на обложке "Огонька", журнала с многомиллионным тиражом.

Ольга Клебанович: Я училась на втором курсе театрально-художественного института, когда в Минск приехал фотограф из Москвы. Искал студентку, которая олицетворяла бы собой Беларусь. А у меня две косы и круглая мордашка... Так мое фото появилось на обложке. Что потом началось, вы не представляете! Писали из армии, из тюрем, письма приносили мешками. Мама как-то спросила: "Ты будешь все это читать?" На что я ответила: "Конечно, буду! Нужно уважать людей".

Как вы познакомились со своим будущим мужем, известным актером Александром Денисовым?

Ольга Клебанович: Однажды режиссер Валерий Поздняков, к которому в Минск приехал Саша Денисов, подозвал меня и говорит: "Ольга, иди познакомься со своим будущим мужем". А я ему в шутку: "Да? Ну тогда ему нужно занять очередь". Однако после репетиции Александр уже ждал меня: "Может, вы покажете мне город?" Так все и началось. И продолжалось шесть лет. Потому что смысл жизни для меня был в том, чтобы освоить профессию.

Сейчас как режиссер я сдала "Братьев Карамазовых", потом будет "Месяц в деревне" Тургенева

Но Александр в итоге добился своего?

Ольга Клебанович: Он пошел по другому пути: начал ходить в гости к моей маме. То они пельмени варили вместе, то картошку жарили... И мама совершенно поплыла, прятала от меня любовные письма остальных поклонников... Как-то открываю я дверь, а на пороге стоят Саша и Гена Овсянников (актер Купаловского театра, народный артист СССР. - прим. ред.). Гена говорит: "Здравствуйте, я сват. У вас товар, у нас купец".

Два известных актера в одной семье. Как вы делили обязанности?

Ольга Клебанович: Если у меня спектакль, Саша и мама с детьми. Если у Саши съемки и он улетает куда-то, значит, я остаюсь на службе нашей семейной идиллии. И даже после съемок в "Государственной границе", когда к нему было повышенное внимание, на семье это никак не отразилось.

Вернемся к театру. В текущем репертуаре у вас четыре спектакля. Это много или мало?

Ольга Клебанович: Сейчас, когда все болеют, я выхожу на сцену даже чаще, чем нужно. Играю в основном лирико-комедийные роли, хотя трагедийных у меня в свое время было достаточно: например, в "Знаке беды" по Василю Быкову, в спектакле "Возвращение в Хатынь" Алеся Адамовича. Пока же от таких ролей просто отдыхаю. Сейчас как режиссер сдала "Братьев Карамазовых", потом будет "Месяц в деревне" Тургенева. Затем, возможно, появится какая-нибудь большая роль, чтобы я, так сказать, восстала из пепла.

В кино, знаю, этот сезон вы пропускаете...

Ольга Клебанович: Да, берегусь как могу. Я и так на сцене без маски. Поэтому на все предложения о съемках пока говорю "нет". Довольствуюсь малым, у меня нет желания заработать все деньги мира. Есть актеры, которые не могут остановиться, им нужно больше и больше. Я не из их числа. Мне хватает работы в театре. Востребованности в кино тоже достаточно. Часто зовут и на главные роли, и в эпизоды, и на ведущие роли - мамы, бабушки главного героя. Мне повезло поработать со всеми талантливыми советскими и позже - российскими режиссерами. Снялась в двух фильмах у Валерия Тодоровского. В "Оттепели" была роль второго плана, в "Любовнике" эпизод. Тодоровский - чудесный, талантливейший человек, это давно всем известно.

25 февраля у вас день рождения - "две семерки", как вы говорите. Красивая дата.

Ольга Клебанович: Очень. Своего возраста я не стесняюсь и не скрываю. К каждому году жизни отношусь с уважением. Две семерки - это хорошо, но две девятки будет еще лучше.