Откуда берутся деньги на инвестиции в развитие "зеленой" энергетики

Если сейчас запретить использование нефти, газа и угля в энергетике, промышленности и транспорте, то климатическую повестку и "зеленые" проекты окажется нечем оплачивать. Это во многом объясняет, почему активная борьба с ископаемыми источниками энергии ведется не через закрытие вредных производств, а посредством роста цен на ресурсы и создания искусственных барьеров для инвестиций в традиционную энергетику.

В США три банка из "высшей лиги" - Wells Fargo & Co., Citigroup и Morgan Stanley - уличили в кредитовании предприятий, связанных с добычей и переработкой ископаемого топлива с 2017 года. Общая сумма - 74 млрд долларов. Это повлечет за собой корректировку их ESG-рейтинга (экологическая, социальная и корпоративная ответственность). Для сравнения, в 2020 году только в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), которые в 2021 году показали свою полную несостоятельность как основной вид генерации, было вложено 303 млрд долларов.

Наиболее популярный инструмент давления на инвесторов - ESG-рейтинги, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Компании, вкладывающие инвестиции в якобы "грязные" отрасли, включая нефтегазовый комплекс, рискуют понизить свой рейтинг и тем самым ухудшить не только свой имидж, но и условия привлечения финансовых средств.

Инвесторы хотят получать прибыль от вложений, а одной из самых перспективных для этого сфер по-прежнему считается традиционная энергетика и нефтегазовая отрасль. Снизить их привлекательность можно только искусственно, например, через ESG-рейтинги, что сейчас с успехом и делается.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, с одной стороны, это выгодно "зеленым", поскольку снижает привлекательность углеводородов как надежного и дешевого сырья. С другой, препятствует развитию нефтегазовой отрасли. С третьей, это высвобождает огромный массив средств, которые нужно куда-то вложить. Но сами по себе "зеленые" проекты экономически малопривлекательны, поэтому приходится их поддерживать через государственные программы и субсидии, что является для инвесторов гарантией возврата денег, поясняет эксперт.

Но здесь возникает вопрос: откуда берутся эти огромные деньги на инвестиции, программы и субсидии? Их источники - экономический рост, который обеспечивался дешевыми и доступными традиционными энергоресурсами, а также налоги, в том числе растущие сборы за углеродный след. Сами по себе ВИЭ без субсидий и регулирования рынка доходов не приносят и неконкурентоспособны. Причем сейчас, когда с экономическим ростом возникли проблемы из-за стоимости энергоносителей, кратно увеличиваются сборы и налоги с традиционной энергетики.

Фактически углеводородам предлагается самим рыть себе могилу, отмечает Симонов. За счет них обеспечивается конкурентоспособность "зеленой" энергетики и ее развитие. Но в итоге такая политика все сильнее бьет по конечным потребителям энергии. Пока это только рост цен. Но в дальнейшем, по мере увеличения дефицита углеводородов и вытеснения их с рынка, речь пойдет об ограничениях в доступе к энергии, считает эксперт.

Инвестиции в нефть и газ падают, а вместе с этим растут цены на них

Продвигается "зеленая" повестка наиболее активно в Европе, где запасов углеводородов почти нет. А ретранслируется она в том числе и на нашу страну, которая является одним из мировых лидеров по добыче и экспорту нефти, газа и угля, а российская экономика сильно зависит от них.

Экономически не оправданное форсирование энергоперехода (отказа от нефти, газа и угля в пользу ВИЭ) приведет к углублению расслоения между наиболее богатыми и наиболее бедными странами, отмечает Андрианов. Последние, не обладающие необходимыми технологическими и финансовыми ресурсами для развития новой энергетики, будут априори объявлены "грязными". Фактически речь идет о новой форме колониализма, но под "зеленым соусом".

Кроме того, развитие "новой энергетики" подразумевает огромные инвестиции, в том числе государственные. Эксперты международной консалтинговой компании McKinsey подсчитали, что на глобальный энергопереход миру потребуется 275 трлн долларов. Весь мировой ВВП в 2021 году составил 94 трлн долларов.

Есть немало желающих разделить этот финансовый пирог, считает Андрианов. И на этом фоне инвестиции в нефтегаз падают. В 2011-2015 гг. ведущие компании ежегодно вкладывали в геологоразведку в среднем 16 млрд долларов. В 2020 году этот показатель составил лишь 5 млрд. В результате снижается уровень восполнения запасов нефти и газа, возникает риск их дефицита и стремительного роста цен на энергоресурсы, что, собственно, мы уже наблюдаем. Агрессивная "зеленая" политика порождает риски энергетического голода, с которым мы можем столкнуться уже в среднесрочной перспективе, подчеркивает эксперт.