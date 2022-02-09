Песков назвал достаточными меры поддержки экономики

Власти уже предпринимают целый набор мер для поддержания темпов роста экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос о возможности спецмер в этой сфере.

Журналисты сослались на данные международных рейтинговых агентств, которые прогнозируют ущерб российской экономики даже без эскалации ситуации с Украиной, а также допускают снижение рейтингов как России, так и Украины. Песков пояснил, что однозначного ответа быть не может, слишком противоречивые идут заявления с Запада.

"Из каких-то столиц говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно, непонятно в связи с чем. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без эфемерной агрессии России с Украиной быть не должно, иначе санкции потеряют свой сдерживающий эффект", - продолжил он. "Коллективный Запад сам не определился, но то, что элементы непредсказуемости здесь налицо, - это факт", - заметил пресс-секретарь президента.

С экономическими рисками сталкиваются все, напряженность проецируется на настроения на европейских биржах и рынках, они чутко реагируют - падения сменяются подъемами, отметил Песков. Такая повышенная волатильность - нежеланный спутник напряженности, с которой приходится сталкиваться, добавил он. На вопрос, какие меры планируется предпринять, ведь все это может замедлить рост экономики, пресс-секретарь президента подчеркнул, что "набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, - и есть меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития".