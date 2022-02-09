Песков назвал три блока тем переговоров Путина и Токаева

Визит президента Казахстана в Россию очень важен, на высшем уровне предстоит обсудить три блока тем. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это очень и очень важный визит, которому мы придаем огромное значение, Казахстан - это наш важный партнер", - подчеркнул Песков. Напомним, переговоры пройдут в Москве 10 февраля.

Лидеры обсудят три основных блока вопросов. Первый - это двусторонние отношения. "Наша инвестиционная, торгово-экономическая кооперация важна для двух стран, она зиждется на конкретных, разнообразных проектах, которые будут затрагивать президенты", - пояснил Песков.

Второй блок - интеграция. "Россия и Казахстан - очень важные партнеры в рамках развития интеграционных процессов, в первую очередь Евразийского экономического пространства", - уточнил пресс-секретарь российского лидера. Так что будет фигурировать тема ЕАЭС. И третье - главы государств обменяются мнениями о положении дел в близлежащих регионах, по региональным конфликтам.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сделают заявления для прессы по итогам переговоров, пресс-конференции с вопросами не будет. "В процессе подготовки целый ряд документов, какие-то успеют подготовить, какие-то не успеют", - также заметил пресс-секретарь президента России.