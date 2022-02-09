Песков не согласился с заявлением Борреля об авторитарных режимах в России и КНР

Россия и Китай - суверенные государства и вправе рассчитывать на уважение к их политическому устройству. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Песков прокомментировал заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля про то, что совместное заявление Москвы и Пекина может якобы повлечь создание альянса двух авторитарных стран, противостоящих демократии. "Мы абсолютно не согласны, во-первых, с тем, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки России или КНР", - сказал он.

"Мы - крупные суверенные страны со своей политической системой, со своим устройством государства. Мы с уважением относимся к устройству других государств, не вмешиваемся во внутренние дела и считаем себя вправе рассчитывать на такое же отношение к нам. Подобное заявление в такую логику не укладывается", - заключил Песков.