Песков: Встреча политсоветников "нормандской четверки" пройдет 10 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду подтвердил, что 10 февраля состоится встреча политических советников лидеров "нормандской четверки". Накануне о ее проведении в Берлине в указанную дату сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится", - сказал журналистам представитель Кремля.

Говоря о возможных результатах этих переговоров, Дмитрий Песков отметил, что "положительные перспективы могут быть связаны только с реализацией Минского комплекса мер". "А наша программа - работать в этом направлении, чем и будет заниматься коллега Дмитрий Козак (замглавы администрации президента - прим. "РГ")", - добавил он.

Напомним, предыдущая очная встреча политсоветников лидеров "нормандского формата" - России, Украины, Германии и Франции - прошла 26 января в Париже после более чем годичного перерыва. Она продлилась восемь с половиной часов.