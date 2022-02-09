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Питер Джексон назван самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса

Новости
    09.02.2022, 19:51
Текст:   Богдан Бобров
Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей в индустрии развлечений.

На первую строчку издание поместило режиссера Питера Джексона. По информации источника, благосостояние постановщика увеличилось на 580 млн долларов после успешной продажи в прошлом году части студии визуальных эффектов Weta Digital. После сделки создатель киноадаптаций "Властелин колец" и "Хоббит" стал третьим режиссером-миллиардером в истории после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

На второй позиции - музыкант Брюс Спрингстин. В декабре 2021-го он продал за 500 млн долларов мастер-записи и права на релиз всей записанной им музыки компании Sony Music почти за 500 млн долларов.

Замыкает тройку наиболее успешных деятелей шоу-бизнеса еще один музыкант - Jay-Z. Его доход за аналогичный период составил 340 млн долларов. Основную часть столь солидной суммы составили средства от продажи доли акций в музыкальном стриминге Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.

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