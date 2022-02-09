Почта "СОЮЗа": Оплатит ли наниматель отсутствие на работе без больничного

Кошелек

Оплатит ли наниматель отсутствие на работе без больничного?

"Я - россиянин, на три месяца командирован в Витебск, где есть представительство нашей компании. Недавно прочитал, что в Беларуси в случае болезни, если она не затягивается надолго, можно не оформлять больничный лист и дни отсутствия на работе будут оплачены. Так ли это? Юрий Вергунов, Смоленская область".

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, что нанимателям предоставлено право освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней без предоставления больничного или оформления иных документов, подтверждающих болезненное состояние. Эта норма закреплена пунктом 14 указа Президента от 24 апреля 2020 года N 143 "О поддержке экономики".

"Если работник почувствовал недомогание, он может обратиться к своему непосредственному руководителю с просьбой об освобождении от работы в связи с плохим самочувствием. Работник согласовывает срок освобождения от работы, который может составлять один, два или три дня, - уточнили в Минтруда и соцзащиты. - Освобождение от работы без предоставления подтверждающего документа не может превышать трех дней суммарно в период действия указа".

Порядок взаимодействия работника и нанимателя по реализации этой нормы может быть закреплен в локальном правовом акте организации. Сохранение среднего заработка за период освобождения от работы может быть предусмотрено коллективным договором, иным локальным правовым актом организации, за исключением бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Аренда

Как получить арендное жилье в Беларуси?

"Слышала, что молодым специалистам в Беларуси помогают решить квартирный вопрос с помощью арендного жилья. Моя дочь оканчивает в этом году медицинский вуз и вместе с мужем собирается поехать работать по распределению. Могут ли они претендовать на арендную квартиру? Елена Медникова, Калужская область".

Первоочередное право на получение квартиры из государственного жилфонда имеют судьи, прокуроры, военнослужащие и молодые специалисты, отрабатывающие распределение. Это могут быть учителя, медики, работники культуры, тренеры. С заявлением на предоставление съемного жилья нужно обращаться в службу "одно окно" в местном исполкоме. Арендные дома и квартиры так же, как и социальные, нельзя приватизировать, продать или обменять. Если не уплатить вовремя арендную плату, коммуналку за два месяца, а также сдать помещение третьим лицам, арендного жилья могут лишить.

По словам министра архитектуры и строительства Беларуси Руслана Пархамовича, объемы строительства арендного жилья планируется увеличить до 600 тысяч квадратных метров в год, тогда как в прошлом году было построено около 120 тысяч "квадратов".

Образование

Можно ли отдать в первый класс пятилетнего ребенка?

"Наша семья переезжает летом в Беларусь. Младшей дочери в начале декабря исполнится 6 лет. Хотели бы отдать ее в первый класс, чтобы не терять год. Девочка уже умеет читать, считать. Возможно ли это? Анжелика Зимина, Липецк".

Да, возможно. В середине января Президент Беларуси подписал закон, которым утверждается новая редакция Кодекса об образовании. Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2022 года. Среди новшеств и возможность зачислять детей, которым не исполнилось на 1 сентября 6 лет, в первые классы. Ранее родителям необходимо было обращаться в Министерство образования, чтобы получить такое разрешение. Теперь администрация школы или гимназии имеет право на местах решать этот вопрос. Правда, при условии, что детям 6 лет исполнится до 31 декабря. Также родители должны предоставить медицинскую справку с заключением о том, что ребенок годен к учебе в школе.

Закон

Какой налог нужно платить владельцам агроусадеб в Беларуси?

"Решил помочь маме организовать агроусадьбу. У нее просторный дом в Витебской области, стоит у самого леса, рядом озеро. Думаю, усадьба пользовалась бы спросом в летний период. Хотелось бы узнать, какие налоги ей придется платить. Андрей Устинович, Санкт-Петербург".

С этого года система налогообложения для тех, кто владеет агроусадьбами, изменилась. До 2022 года владельцы агроусадеб платили налоговый сбор раз в год - он традиционно составлял две базовые величины. По ценам прошлого года эта сумма равнялась 58 белорусским рублям, а в 2022-м из-за увеличения базовой величины должна была вырасти до 64 белорусских рублей.

Но третьего января в Беларуси подписали Закон "Об изменении законов по вопросам налогообложения", в котором схема уплаты сбора владельцами агроусадеб существенно изменилась. Теперь, рассказали в Министерстве по налогам и сборам Беларуси, вместо ежегодной выплаты сбора владельцы агроусадеб с марта должны будут перечислять налог за каждую усадьбу раз в месяц - 31 белорусский рубль.