ППШ в современном обвесе замечен в Ираке

Разработанный советским конструктором Георгием Шпагиным накануне Великой Отечественной войны пистолет-пулемет ППШ-41 до сих пор применяется в конфликтах на Ближнем Востоке. Благо надежная конструкция оружия позволяет производить модернизацию и приспосабливать его к современным условиям боя.

В социальных сетях появилась снимки тюнингованного ППШ из Ирака.

"С оружием там порой не менее веселые дела происходят. Порой не имеет никакой роли, когда ствол выпущен. Прокачка там такая, что у страйкболистов аж слезы от бессилия текут рекой", - написал в ЖЖ блогер Юрий Пашолок, комментируя фото.

На снимке видно, что ППШ получил раздвижной приклад, новую пистолетную рукоять и ручку перед барабанным магазином.

Кроме того, на пистолет-пулемет установили планку Пикатинни и поставили оптический прицел, а также несколько тактических фонарей. Для повышения точности боя пистолет-пулемет получил складывающиеся сошки.

Многие пользователи интернета и знатоки стрелкового оружия задались вопросом: для чего потребовалось проводить такой тюнинг, ведь эффективная дальность применения ППШ с патронами 7,62×25 мм при стрельбе очередью - до 200 метров.