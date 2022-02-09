ППШ в современном обвесе замечен в Ираке

"Модный" ППШ из Ирака. pic.twitter.com/IosNfyeCMJ— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 9, 2022
Разработанный советским конструктором Георгием Шпагиным накануне Великой Отечественной войны пистолет-пулемет ППШ-41 до сих пор применяется в конфликтах на Ближнем Востоке. Благо надежная конструкция оружия позволяет производить модернизацию и приспосабливать его к современным условиям боя.
В социальных сетях появилась снимки тюнингованного ППШ из Ирака.
"С оружием там порой не менее веселые дела происходят. Порой не имеет никакой роли, когда ствол выпущен. Прокачка там такая, что у страйкболистов аж слезы от бессилия текут рекой", - написал в ЖЖ блогер Юрий Пашолок, комментируя фото.
На снимке видно, что ППШ получил раздвижной приклад, новую пистолетную рукоять и ручку перед барабанным магазином.
Кроме того, на пистолет-пулемет установили планку Пикатинни и поставили оптический прицел, а также несколько тактических фонарей. Для повышения точности боя пистолет-пулемет получил складывающиеся сошки.
Многие пользователи интернета и знатоки стрелкового оружия задались вопросом: для чего потребовалось проводить такой тюнинг, ведь эффективная дальность применения ППШ с патронами 7,62×25 мм при стрельбе очередью - до 200 метров.