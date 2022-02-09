Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.02.2022,  
11:44
Текст:  Николай Грищенко

ППШ в современном обвесе замечен в Ираке

Разработанный советским конструктором Георгием Шпагиным накануне Великой Отечественной войны пистолет-пулемет ППШ-41 до сих пор применяется в конфликтах на Ближнем Востоке. Благо надежная конструкция оружия позволяет производить модернизацию и приспосабливать его к современным условиям боя.

В социальных сетях появилась снимки тюнингованного ППШ из Ирака.

"С оружием там порой не менее веселые дела происходят. Порой не имеет никакой роли, когда ствол выпущен. Прокачка там такая, что у страйкболистов аж слезы от бессилия текут рекой", - написал в ЖЖ блогер Юрий Пашолок, комментируя фото.

На снимке видно, что ППШ получил раздвижной приклад, новую пистолетную рукоять и ручку перед барабанным магазином.

Фото: Концерн Калашников
Производство автоматов Калашникова запустят в Казахстане в 2022 году

Кроме того, на пистолет-пулемет установили планку Пикатинни и поставили оптический прицел, а также несколько тактических фонарей. Для повышения точности боя пистолет-пулемет получил складывающиеся сошки.

Многие пользователи интернета и знатоки стрелкового оружия задались вопросом: для чего потребовалось проводить такой тюнинг, ведь эффективная дальность применения ППШ с патронами 7,62×25 мм при стрельбе очередью - до 200 метров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Пресс-служба Северного флота
Моряки Северного флота в Атлантике отбили атаку "пиратов" 08.02.2022
Пара новеньких Су-57 попала на фото в Новосибирске 04.02.2022
В Курганской области военные разгромили "противника" бомбами 03.02.2022
стрелковое оружие
Фото: СКБМ
Плавающий БТР-3Ф для морской пехоты завершает испытания 08.02.2022
120 лет назад умер создатель знаменитой винтовки Мосина 08.02.2022
Применение легкого белорусского гранатомета "Сапфир" показали на видео 02.02.2022
Ирак
Фото: RT Online / youtube.com
Новейшую ракетную версию бронеавтомобиля "Тигр-М" показали на видео 08.02.2022
Т-90С и БМП-3 начали изучать в иракском военном училище 01.02.2022
С миру по нитке: Ирак одновременно эксплуатирует БРЭМ из пяти стран 18.01.2022