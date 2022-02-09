Правительство определилось с будущим цифровых валют в России

Правительство определилось с тем, как будет регулировать криптовалюты. Жесткий вариант с запретом почти всех операций с ними, который ранее предлагал Банк России, видимо, реализован не будет. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

Это следует из опубликованной правительством концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют. Цель регулирования, как пояснили в пресс-службе правительства, - интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций.

Сейчас законодательно обращение криптовалют не регулируется, но при этом за последние годы граждане России вложили в них, мягко говоря, немало. По экспертным оценкам, физлица открыли больше 12 млн криптовалютных кошельков, где лежат (в рублевом эквиваленте) около 2 трлн рублей. Кроме того, Россия занимает третье место в мире по объему мировых майнинговых мощностей, говорится в концепции правительства.

Полное отсутствие регулирования отрасли, равно как и установление запрета на нее, приведет к увеличению доли теневой экономики, росту случаев мошенничества и дестабилизации отрасли в целом, в том числе по причине того, что количество аккаунтов в криптосервисах демонстрирует устойчивую динамику роста от года к году, указывается в концепции.

"Установление правил оборота криптовалют и мер контроля позволят минимизировать угрозу стабильности финансовой системе и снизить использование криптовалют в противоправных целях, поскольку полный запрет сегмента операций, связанных с их оборотом, невозможен", - считают авторы документа. В этом ключевое отличие позиции концепции правительства от позиции Банка России, который ранее предложил запретить почти все операции с криптовалютами, включая майнинг, и оставить только возможность покупать и продавать их на зарубежных платформах и владеть ими. Распространение криптовалют создает угрозы для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности, указывали ранее в ЦБ.

Участники обмена криптовалютами в случае их легализации в России точно не будут анонимами, им придется пройти идентификацию

В концепции же правительства предполагается, что в итоге будет сформирован легальный рынок криптовалют c установлением правил оборота и круга участников операций с криптовалютами, а также требований к ним. Как следует из документа, криптоинвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных - здесь можно провести аналогию с аналогичным делением инвесторов на фондовом рынке. Для неквалифицированных инвесторов будут установлены лимиты на операции. Желающие продать или купить криптовалюты в любом случае должны будут пройти идентификацию. Таким образом, одна из основных черт криптовалют в их текущем формате обмена - анонимность - абсолютно точно концепцией не предусмотрена.

Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок (криптовалютных бирж), указали в пресс-службе правительства. Те, в свою очередь, будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Концепция предполагает, что организаторами системы обмена криптовалютами будут российские банки с универсальной лицензией и возможностью отслеживать прозрачность операций с цифровыми валютами (например, пользоваться системой Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн"). Кроме того, предполагается введение обязанности для участников рынка по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.

Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности, отмечают в пресс-службе правительства. Надзорными органами в этой сфере могут выступать минфин, минцифры, Банк России, Росфинмониторинг, ФНС и Генпрокуратура - следует из концепции.

Также минфин предложил разрешить иностранцам удаленный доступ к покупке криптовалюты в России, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пояснения министерства к концепции. Это будет возможно сделать и через существующие иностранные криптобиржи, если они пройдут "приземление" (то есть открытие российского представительства), а деньги с них будут выводиться через уполномоченные российские банки.

При этом в минфине предложили подумать над возможностью ограничения списка торгуемых в России криптовалют для защиты инвесторов. "В настоящий момент иностранные криптовалютные биржи зачастую не проводят никакой проверки проектов перед листингом, допуская к торгам откровенно мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид. В противоположность этому регулируемый оборот через лицензируемых российских организаторов системы обмена позволит ограничить список торгуемых активов и предложить российским гражданам доступ только к наиболее зрелым и устоявшимся криптовалютам, для которых разработаны инструменты и процедуры по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. - "РГ")", - указано в предложениях министерства.

Между тем

В Югре предложили добывать криптовалюту, используя попутный нефтяной газ (ПНГ) из месторождений округа. Кроме того, прозвучала идея сделать ХМАО пилотным регионом для создания нормативной базы при регулировании рынка криптовалюты в России.

Отметим, попутный нефтяной газ - это побочный продукт при добыче нефти, ценный энергетический ресурс, но компании ТЭК сегодня используют его в лучшем случае на 95 процентов, остальная часть попросту сжигается. Те, кому довелось бывать в регионах добычи углеводородов в Сибири, наверняка видели огромные горящие факелы на месторождениях. Это и есть сжигаемый попутный газ. Горят гигантские костры круглосуточно, потому что аккумулировать ПНГ и доставлять его потребителям с далеких месторождений часто бывает нерентабельно. Пилотный проект по производству криптовалюты из ПНГ в Югре полтора года назад уже запустила одна из крупных нефтяных компаний на месторождении в 120 километрах от Ханты-Мансийска. Для этого к электростанции, работающей на месторождении от ПНГ, был установлен мобильный контейнер с вычислительным оборудованием. За месяц с помощью майнинг-фермы удалось заработать несколько миллионов рублей.

Депутат Думы Югры бизнесмен из Сургута Ринат Айсин предложил масштабировать этот проект на весь регион. Пока неизвестно, сколько именно округ смог бы зарабатывать на майнинге, но предложение депутата уже вызвало в нем волну обсуждений. Одни иронизируют: "Да, неплохо бы прикупить гаражик для майнинга", а другие отмечают, что "мы на пороге умного, интересного и технологичного настоящего, и грех не использовать новые технологии".

Подготовила Елена Мационг, Ханты-Мансийск