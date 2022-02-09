Правительство расширило проект по привлечению кадров из Узбекистана в АПК

Правительство расширило пилотный проект по привлечению трудовых кадров из Узбекистана на аграрную отрасль. Это следует из опубликованного постановления кабмина.

В предыдущей версии предлагалось реализовать пилотный проект по привлечению граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности в сфере строительства.

Согласно новому постановлению, инициатива будет распространена также на компании, работающие "в сфере агропромышленного комплекса".

Кроме того, увеличено предельное число привлекаемых на работу граждан Узбекистана. Если раньше оно составляло только 10 тыс. человек для строительства, то теперь эта квота сохранена для строительной отрасли, а для работы в АПК можно привлечь еще 1108 человек.