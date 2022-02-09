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09.02.2022 14:27
Рубрика: Власть

Путин: Россияне при обращении в суд должны получать справедливое решение

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в среду, 9 февраля, принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. Президент отметил, что работа судей имеет огромную общественную и государственную значимость, потому что напрямую связана с правосудием, защитой прав и свобод граждан.

Отдельно Путин отметил, что вот уже два года все живут в трудных условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. "И в этой связи я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей миссии, и вот за эту работу с полной отдачей, когда профессиональный долг выходит на первый план, ставится во главу угла. Все это непростое время наши суды работают не снижая темпов, в обычном режиме", - подчеркнул президент.

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Путин также отметил особую роль президиумов Верховного суда и судей, которые оперативно в самом начале эпидемии приняли постановление о порядке работы судов и потом также регулярно давали разъяснения.

"Так они касались реализации прав медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, на получение специальной выплаты, обеспечения прав граждан, работающих дистанционно. Совершенно конкретные вопросы возникли. И других острых проблем, с которыми сталкиваются люди в этот сложный период", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что многим сейчас приходится трудно. "И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение", - заявил глава государства.

Судебная система РФ должна быть полностью готова и к широкому применению передовых цифровых технологий, поставил задачу президент. Он напомнил, что в прошлом году был принят закон, который позволяет участие в судебных заседаниях, возможность знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде.

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