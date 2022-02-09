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09.02.2022 01:55
Рубрика: Общество

Работающий студент получает в среднем 30 тысяч рублей в месяц

Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
По данным минобрнауки, в 2022 году базовый размер стипендии для студентов вузов составит 1755 рублей. Не густо, даже если иметь в виду, что только "базу" получают лишь некоторые: обычно есть еще и социальная стипендия, региональные и внутривузовские надбавки за активную студенческую жизнь, разные гранты. Но как ни крути, а на жизнь все равно не хватает.
Половина студентов вузов уверенно планируют работать по специальности после диплома. Фото: Виктор Погонцев Половина студентов вузов уверенно планируют работать по специальности после диплома. Фото: Виктор Погонцев
Половина студентов вузов уверенно планируют работать по специальности после диплома. Фото: Виктор Погонцев

Отчасти поэтому, но также и ради опыта 55 процентов бакалавров и 84 процента магистров сегодня совмещают работу и учебу. Такие данные приводят авторы исследования Высшей школы экономики. Так, студенты, и в первую очередь магистры, уже вполне четко видят картину рынка труда и понимают, что нужно работодателю. Интересно, что треть студентов-бакалавров начали работать еще до поступления вуз.

Студентов привлекут к работе региональных центров поддержки экспорта

Правда, у бакалавров работа во время учебы чаще всего носит временный характер - треть студентов за последний год не раз меняли работу. А вот у магистров все серьезнее: у 63 процентов из них работа - постоянная. Конечно, значение здесь имеет диплом о высшем образовании: у бакалавров его еще нет, а у магистров - как минимум один. Работодателю это важно. Возможно, поэтому и характер работы, которую предлагают магистрам и бакалаврам, отличается. Магистранты чаще занимаются аналитикой, преподают, работают в творческих сферах. А большая часть бакалавров, по данным ВШЭ, трудится в сфере услуг.

По зарплатам выигрывают магистры. Какие суммы? Студенты магистратуры получают в среднем 30 с небольшим тысяч рублей в месяц. Но это ниже средних показателей в российской экономике. Средний доход бакалавра - чуть больше 20 тысяч в месяц.

Больше всего среди студентов бакалавриата и специалитета, работающих по специальности, получают ребята, выбравшие сферу сельского хозяйства и инженерных наук, среди магистров - те, кто изучает искусство и культуру, математитку и естественные науки.

Интересный факт: треть студентов-бакалавров начинают подрабатывать еще до поступления в университет

Половина студентов вузов уверенно планируют работать по специальности после диплома, еще чуть больше трети допускают, что "что-то пойдет не так" и придется либо переучиваться, либо идти работать в другом направлении. А 10-15 процентов студентов, как выяснилось, сразу знают: по профессии работать точно не пойдут.

Общество Образование Экономика Работа Зарплата

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