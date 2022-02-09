Работодатели рассказали, зачем им знать о чувствах сотрудников

Амурные чувства могут сыграть большую роль при попытке устроиться на работу. Почти половина работодателей интересуются у соискателей, есть ли у них семья и дети, и на основе этой информации могут принять решению о том, нужен ли им такой человек в штате, показал опрос, проведенный "VK Работа".

Для 46% работодателей семейный статус соискателя означает, что он будет тратить значительную часть своего времени и внимания не на созидательный труд, а на решение проблем своих домочадцев. Кроме того, для 43% нанимателей вопрос о личной жизни претенденток на место позволяет отсечь тех, кто может в скором времени уйти в декрет. Роструд напоминает, что такая дискриминация недопустима, отказ в найме на этом основании можно обжаловать. При этом четверть HR-специалистов придерживаются мнения, что люди, состоящие в браке, более стабильны и мотивированы к труду, чем холостые.

Именно семейный статус хотя бы однажды не позволил устроиться на работу 14% соискателей. Среди нанимателей оказалось 17% тех, для кого этот фактор оказался важной причиной для отказа претенденту.

Для 70% работодателей не будет большой проблемой, если между двумя сотрудниками завяжется служебный роман. Единственное условие - это не должно отражаться на делах фирмы. Сами работники к таким вольностям относятся более насторожено - только 56% воспримут романтику между коллегами без осуждения.

Помочь своим работникам в сложной ситуации без всяких дополнительных условий готовы 62% работодателей. Еще 17% готовы пойти на встречу только в случае, если это необходимо для сохранения продуктивности трудовой единицы. Необходимым условием для оказания помощи 16% опрошенных назвали просьбу самого попавшего в затруднение сотрудника.