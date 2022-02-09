Через три года более 90% москвичей будут жить в пешей доступности от метро, МЦК и МЦД

К 2025 году более 90 процентов жителей столицы будут жить с пешей доступности от метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в Telegram-канале департамента транспорта сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

​С запуском МЦД жители Москвы и Московской области получили наземное метро. Он отметил, что в 2020 году открыли новую станцию D1 Славянский бульвар, ее пассажиропоток вырос с нуля до 26 тысяч в рабочий день. Число пассажиров всего ТПУ Славянский бульвар, который теперь объединяет и метро, и МЦД, и автобусы, и дальние электропоезда, и даже "Аэроэкспресс", выросло почти на 30% - до 109 тыс. человек в сутки, и вырастет еще на 20% или до 130 тыс. человек в сутки к 2025 году.

Скоро на полную мощь заработает ТПУ Нижегородская, которая станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом столицы. "Развивая ТПУ, мы закладываем в них провозную способность в несколько раз больше сегодняшнего потока, чтобы станции оставались комфортными на 20 и более лет вперед, - сообщил Ликсутов. - Цель, поставленная Мэром Москвы - чтобы к 2025 году 91% москвичей могли за 20 минут дойти пешком до станции транспортного каркаса". Он отметил, что появление новых станций, вокзалов, транспортно-пересадочных узлов развивают московскую агломерацию. Вокруг них строится жилье, соцобъекты. Появляется спрос, туда приходит бизнес: кафе, магазины, центры услуг.