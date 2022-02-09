Четверо мигрантов ограбили в Истре магазин и убили кассира

В ночь на 9 февраля в Истринском районе Подмосковья в селе Новопетровское трое мужчин с бейсбольными битами ворвались в магазин "Пятерочка" через служебный вход, избили директора, его супругу и продавца-кассира и забрали из кассы 96 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости, 51-летняя продавец-кассир скончалась. Полицейские по горячим следам задержали в соседнем селе четверых мужчин - троих нападавших и водителя. Все - граждане Таджикистана в возрасте от 18 лет до 41 года. Сейчас они дают показания.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следственный комитет также проверит легальность нахождения подозреваемых в России, будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области. Сейчас следствие проверяет задержанных на совершение аналогичных нападений.