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Рубрика: Экономика

Ефимов: Малый бизнес выкупил в Москве у города в 2021 году без торгов на треть больше помещений

Текст: Александр Проценко

Представители малого и среднего бизнеса в столице выкупили у города за 2021 год без торгов по преимущественному праву 469 объектов нежилой недвижимости. Это на 36% больше, чем в 2020 году, когда было заключено 344 договора купли-продажи. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Заммэра так прокомментировал этот процесс:

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"За десять лет малый бизнес выкупил у города 7 тысяч 505 арендуемых объектов на сумму 157,78 млрд руб. Их общая площадь составила 1,5 млн кв. м. Ежегодно интерес предпринимателей к этому механизму приобретения городской недвижимости растет: в 2021 году малый бизнес выкупил у столицы на треть больше помещений. Если в 2020 году предприниматели приобрели 344 объекта, то в 2021 - уже 469".

Отмечается, что преимущество для малого и среднего бизнеса заключается в том, что его представители могут приобрести уже арендуемую у города коммерческую недвижимость без конкурса, а стоимость объекта равна рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. Средний метраж выкупленных помещений - 177,3 кв. м, а средняя стоимость - 96,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

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