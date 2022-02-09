К поиску потерявшихся москвичей привлекли курьеров

Если вдруг вы заметили в общественном транспорте или столичном дворе курьера, внимательно оглядывающегося по сторонам, - не пугайтесь. Он не заблудился и не высматривает, где что плохо лежит. Он - участник совместного проекта поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и сервиса доставки еды Delivery Club, направленный на поиск потерявшихся людей.

По данным поисковиков, в Москве ежегодно теряются до 30 тысяч человек, в том числе 5-6 тысяч стариков и 1,5-2 тысячи детей. 80 процентов поисков ведутся в городской черте - особенно в холодное время года. В городах искать и легче, и труднее. Привыкшие к толпе горожане порой воспринимают людей вокруг как одну сплошную серую массу. В такой ситуации свежий глаз бывает просто необходим. И эта задача доверена курьерам Delivery.

"Чем больше участников поиска, тем выше шансы найти пропавшего человека. Мы надеемся, что курьеры Delivery Club помогут нам в сборе информации о пропавших", - говорит руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталья Дементьева. Никаких особых навыков для этого дела не нужно, главное - строго выполнять инструкции старших и опытных товарищей. Поисковики рады любым помощникам, даже если добровольцы во время поисков будут заняты другим делом - а именно доставкой еды.

В Москве ежегодно теряются до 30 тысяч человек

"Прямо в эту минуту на улицах находятся несколько десятков тысяч наших курьеров. Ходят по улицам, заходят во дворы, в торговые центры. Не раз бывали ситуации, когда курьеры помогали людям. За последние годы разносчики стали важной частью городской среды, поэтому сотрудничество с поисковым отрядом показалось нам логичным и правильным шагом", - рассказали "РГ" в пресс-службе Delivery Club.

Сотрудничество разносчиков еды с поисковиками будет происходить следующим образом. Ориентировки на пропавших людей получат курьеры, работающие в районах, где в последний раз видели разыскиваемого человека. Если курьер заметил того, кого ищут, - оперативно сообщить об этом по телефону, номер которого он получит вместе с ориентировкой. Все остальное сделают профессионалы.

Кстати

По официальной статистике, 15 процентов потеряшек возвращаются домой сами. Еще 70 процентов находят с поисковиками - живыми. Оставшиеся 15 процентов находят мертвыми или не находят вообще.