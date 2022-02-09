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09.02.2022 12:10
Рубрика: Экономика

Московский экспорт осветительного оборудования вырос почти на 72 процента

Текст: Александр Проценко

Москва в 2021 году экспортировала осветительное оборудование в 91 страну. Основными импортерами стали Казахстан, Белоруссия и Филиппины.

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"Москва является главным российским экспортером осветительного оборудования, - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По итогам января-ноября 2021 года доля столицы в общероссийском экспорте этой продукции составила 35,7 процента. Увеличить объем продаж за рубеж удалось как за счет открытия новых рынков в прошлом году (впервые поставки сделаны на Филиппины, в Иорданию, Уганду, Марокко, Камерун и Боливию), так и благодаря усилению работы по традиционным экспортным направлениям".

Из традиционных и крупнейших импортеров заммэра назвал Казахстан, закупивший продукцию на 22,52 миллиона долларов, и Белоруссию (21,53 миллиона долларов). Также в первую пятерку входят Германия (4,52 миллиона долларов) и Южная Корея (4,22 миллиона долларов).

А Филиппины - новый рынок сбыта для столичных предприятий, которые начали поставку туда солнечных панелей, ибо в стране растет промышленное использование солнечной энергии.

"По сравнению с 11 месяцами 2020 года Москва увеличила поставки почти всех категорий осветительного оборудования, - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - На 118 процентов вырос экспорт полупроводников - до 29,11 миллиона долларов США, на 71,6 процента увеличились поставки люстр, подвесных светильников. Кроме того, столичные компании поставили за рубеж лампочки на 16,16 миллиона долларов США - прирост составил 33,5 процента".

Индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса занимается центр "Моспром". Его эксперты анализируют целевые рынки для столичных производителей, а также в рамках байерской программы бесплатно помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом.

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