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09.02.2022 09:52
Рубрика: Экономика

Москва стала самым популярным городом России в февральские праздники

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Москва стала самым популярным городом России для туристов в февральские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический центр сервиса Туту.ру.

Фото: iStock
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Согласно данным исследования сервиса, с 11 по 14 февраля больше всего авиаперелетов запланировано в Москву - 16,4%. На втором месте - Санкт-Петербург (8,4%), на третьем - Сочи (7,3%). Замыкают пятерку Минеральные Воды (3,9%) и Краснодар (3,3%).

Аналогичным образом выглядит и топ направлений с 22 по 27 февраля, только разнятся проценты: Москва (14,6%), Санкт-Петербург (7,9%), Сочи (7,8%), Минеральные Воды (4,2%) и Краснодар (2,9%).

В десятку самых популярных внутрироссийских авиарейсов также вошли Симферополь, Ростов-на-Дону, Калининград и Иркутск.

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