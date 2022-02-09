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Текст:   Александр Мелешенко 
23:19 09.02.2022
Российская газета - Столичный выпуск № 30(8678)

Москвичам оформляют права на комнаты в общежитиях

Более 25 тысяч семей живут в 247 общежитиях, оставшихся в столице с советских времен. Комната там, конечно, не апартаменты, но для многих и ее потерять - значит вообще остаться без крыши над головой. Для того чтобы это не случилось, в городе идет оформление прав жителей на занимаемые ими метры.

В частности, лишь за прошлый год москвичи получили законные основания на проживание в 469 комнатах. Большинство из них заключили с городом договоры социального и краткосрочного найма. Но есть и те, кто оформил соглашения купли-продажи, сразу став собственником квадратных метров. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, только за минувший год права на комнаты оформили 343 семьи.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Этой работой в Москве на постоянной основе начали заниматься еще с 2012 года - необходимые документы сделали уже 86 процентов жильцов. Многие общежития прежде принадлежали предприятиям, давно прекратившим свое существование. Эти здания были переданы Москве, вот она и наводит в них порядок. У некоторых жильцов при этом не осталось никаких бумаг на право проживания. Кто-то потерял документы, у кого-то они были оформлены неправильно - словом, люди едва не всю жизнь прожили в общежитиях и проработали на владевших ими фабриках и заводах, а в итоге оказались вроде как нелегалами. Поэтому оформление бумаг иногда превращается в квест, но большинству все-таки удается его пройти. "В общей сложности документы на комнаты получили уже более 22 тысяч семей", - подтверждает Гаман.

Только за минувший год права на комнаты оформили 343 семьи

Но около 600 комнат в бывших общежитиях жильцам пришлось освободить, так как они ничем не могли доказать свое право проживания, говорят в департаменте. Теперь эти помещения смогут получить соседи. "Тем, кто из них состоит на жилищном учете, это дает право присоединить комнату по договору социального найма, а остальные - выкупить", - пояснили в ведомстве.

Кстати

Увидеть инструкцию по оформлению прав на комнаты в бывших общежитиях можно на сайте мэрии mos.ru. Регулируется этот вопрос постановлением правительства Москвы от 19 декабря 2012 года N 743-ПП.

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