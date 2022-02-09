Москвичи стали чаще играть свадьбы

Москвичи стали чаще связывать себя узами брака. В прошлом году в городе появилось самое большое количество семей за последние четыре года. Заветное "да" сказали около 87 тысяч пар, что на треть больше по сравнению с 2020 годом. Обменяться кольцами молодым предлагают не только в столичных ЗАГСах, но и в роскошных Дворцах бракосочетания, а также на необычных выездных площадках, куда влюбленным попасть в этом году стало еще проще. На экзотических локациях открыли на 50% больше мест.

Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, храм Христа Спасителя, башни "Федерация" в "Москва-Сити" - эти и многие другие места с особой атмосферой открыты не только для романтических свиданий влюбленных, но и регистрации брака. Первые площадки стали доступны еще в 2019 году и на протяжении трех лет количество желающих заключить на них брак стабильно увеличивалось примерно на 20%.

В 2021 году в необычных местах поженились свыше 10 тысяч пар, или более 11% от всех браков в городе. Самые популярные: башня "Око" в "Москва-Сити", дом торжеств "Сафиса", особняк "Роял" и особняк Спиридонова, храм Матроны Московской. Все локации подходят для пышного и необычного торжества. Но и традиционная регистрация в роскошных интерьерах Дворцов бракосочетания остается востребованной. Например, Грибоедовский ЗАГС в прошлом году зарегистрировал рекордные за последние 35 лет 7189 браков.

В управлении ЗАГС отмечают: больше всего браков заключается между 25-летними молодоженами. Мужчины чаще всего женятся в возрасте между 25 и 32 годами, а девушки предпочитают выходить замуж, как правило, между 25 и 26 годами. Но любви все возрасты покорны, что доказали сразу две пары: самый взрослый мужчина сыграл свадьбу в 95 лет, женившись на 79-летней москвичке, а самой возрастной невестой стала 91-летняя горожанка, которая вышла за 63-летнего жениха. Подать заявление на регистрацию брака можно лично во Дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС, центрах госуслуг "Мои Документы", а также онлайн через портал госуслуг или портал mos.ru.