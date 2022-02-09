Откуда под Москвой и в столице взялись подпольные криптофермы

Столичные энергетики выявили массовые самовольные подключения подпольных майнинговых ферм. Только за последние несколько месяцев ущерб от незаконных добытчиков "крипты" превысил 160 миллионов рублей, сообщили "РГ" в пресс-службе филиала "Россети Московский регион". Майнеры распоясались уже настолько, что из-за них страдают целые жилые комплексы: потраченные на "битки" киловатты никто не оплачивает, порой это приводит также к отключениям электроэнергии.

Объемы неучтенки по каждой подпольной криптоферме составляют миллионы рублей, констатировали в "Россетях". Основная проблема в том, что фермы создают колоссальные нагрузки на действующие сети и те попросту перестают справляться. Так произошло не так давно в одном из жилых комплексов Балашихи. Жильцы попали в эпичную ситуацию, описанную в классической литературе: раньше электричество гасло в течение 20 лет два раза, а в нынешнее время отключается два раза в день.

И дело не в "старухе с клюкой", а в продвинутых технарях, которые хотят заработать с минимальными потерями. Рядом с этим ЖК в Балашихе расположилась небольшая промзона. А на ней - та самая нелегальная криптоферма, "присосавшаяся" к общим сетям. А вычислили ее по резкому увеличению потребления: обычно в месяц этот жилкомплекс нажигал света на 4 миллиона рублей, а летом прошлого года счета начали переваливать за 30 миллионов. Классическая криптоферма - это ряды системных блоков, которые невероятно сильно нагреваются, поэтому им нужно постоянное охлаждение. Холодная московская зима для них идеальна! Вот поэтому рядом с нашими домами появляются "замечательные соседи".

Для нас, обывателей, майнинг - это темный лес. В действительности же фермы добычи криптовалюты могут принести своим обладателям многомиллионные доходы. Если говорить совсем уж упрощенно, вычисления суперкомпьютеров позволяют наращивать объемы обмена "битками", то есть поддерживать работоспособность системы. За эти технические процессы серверы приносят владельцам вознаграждение. Количество тех же биткоинов ограничено, из 21 миллиона добыто уже 18, майнить дальше все труднее. Но и курс ведь растет! В "Россетях" отмечают, что как бы ни менялся курс биткоина и другой "крипты", добыча ее тоже набирает популярность. В том же месяце, что и в Балашихе, энергетики накрыли еще два "биткоин-подполья" в Солнечногорске: фермы действовали в деревне Соколово и селе Алабушево.

А уже в этом году выяснилось, что майнеры уже не ограничиваются подмосковными промзонными массивами. В столичном районе Коптево сотрудник "Россетей" вышел проверить электрохозяйство в Старокоптевском переулке и нашел незаконное подключение. Врезка шла с частной охраняемой территории. "Наш сотрудник сразу услышал характерный звук работающих вентиляторов", - рассказывают представители "Россетей". Пришла проверка - и точно: там работала подпольная серверная, где 50 суперкомпьютеров добывали хозяевам "электронное золото".

Все владельцы подпольных криптовалютных ферм будут привлечены к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". За это можно попасть за решетку на срок до пяти лет, максимальное наказание за совершение данного преступления установлено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Пока что это единственно возможная статья для "черных майнеров" в России.

Подпольные фермы создают колоссальные нагрузки на действующие сети, и те попросту перестают справляться. В домах внезапно выключается свет и даже блокируются лифты

Однако, полагает IT-эксперт Сергей Арефьев, многие идут на риск, поскольку легально выйти в плюс на майнинге крайне тяжело. Поэтому многие идут майнить в подполье, тем более что в отдельных случаях тепловую энергию, выделяемую при майнинге, можно использовать для отопления хозяйственных построек, например, вольера с домашней живностью. Так что в теории криптовалютные фермы вполне могут сосуществовать с коровьими. В ближайшее время "крипта" и ее майнинг окажутся в полностью легальном поле: по поручению президента Владимира Путина ЦБ разработает единые требования к добыче и работе с ней. А пока, если вы вдруг часто стали ужинать при свечах, присматривайтесь к соседям. Если у них в комнате громко работает вентилятор, тут точно что-нибудь неспроста.

Знаете ли вы, что

...в прошлом году москвич-предприниматель поставил печальный рекорд со своими "партнерами": во время майнинга наворовал электричества на 50 миллионов киловатт-часов. Столько потребляет весь Сочи за неделю.

Биткоин в России пока воспринимают как что-то эфемерное. Но в реальности за "битки" продают технику и автомобили. Фото: alfexe / istock

Конкретно

18 миллионов россиян в той или иной степени занимаются майнингом криптовалюты. Рынок "крипты" оценивается в 5 триллионов рублей.

41,5 тысячи долларов - действующий курс биткоина.

Один средний сервер может добыть 1 биткоин за 10 лет. Поэтому, чтобы выйти на нормальные обороты, нужны целые фермы.